2024 New Hampshire GOP Primary Results

Voters fill out their ballots at Bedford High School during the New Hampshire Primary on September 13, 2022 in Bedford, New Hampshire. In one race, voters will decide which Republican candidate will face Democratic Sen. Maggie Hassan in the general election. (Photo by Scott Eisen/Getty Images)

OAN Newsroom

LAST UPDATED: 4:48 PM – Tuesday, January 23, 2024

Bristol: Donald Trump (493 votes) – 100% in

Concord: Nikki Haley (3,460 votes) – 92% in

Dixville: Nikki Haley (6 votes) – 100% in

Dover: Nikki Haley (2,015 votes) – 71.5% in

Hillsborough: Donald Trump (861 votes) – 95% in

Keene: Nikki Haley (1,040 votes) – 71.1% in

Laconia: Donald Trump (683 votes) – 19.1% in

Manchester: Donald Trump (4,022 votes) – 41.8% in

New Boston: Donald Trump (1,020 votes) – 95% in

Newmarket: Nikki Haley (975 votes) – 95% in

Portsmouth: Nikki Haley (956 votes) – 45.1% in

Rochester: Donald Trump (2,116 votes) – 54.3%

Total Votes:

15% of votes counted

Donald Trump: 26,066 votes – 53.6%

Nikki Haley: 22,138 votes – 45.5%

Delegate Count:

Donald Trump: 20 delegates

Nikki Haley: 8 delegates

All of the individual country results are according to NBC News.

All of the total vote results and the delegate count are according to the Associated Press.

This is breaking news. Come back for updates.

