Vicepresidente J.D. Vance: El arresto del sospechoso de asesinato es un “gran paso” para lograr justicia para Charlie y su familia

Viernes, 12 de septiembre de 2025

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, agradeció a las fuerzas del orden estatales y federales tras el arresto del presunto asesino de Charlie Kirk.

En una publicación en X el viernes por la mañana, Vance calificó la captura del presunto pistolero como un gran avance. Añadió que todos los que ayudaron a capturar a Tyler Robinson, de 22 años, merecen nuestra gratitud y reconocimiento.

“Este es un gran avance, y todos los que ayudaron, desde los profesionales de las fuerzas del orden hasta quienes dieron pistas, merecen nuestro reconocimiento y gratitud”.

El vicepresidente reconoció que la investigación aún está en sus primeras etapas, pero expresó su confianza en que el hombre detenido es el asesino.

Vance también instó a los estadounidenses a orar por la viuda de Kirk, Erika Kirk, y sus dos hijos pequeños.

“Dimos un gran paso para obtener justicia para Charlie y su familia. Gracias a Dios por ello”, concluyó.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

