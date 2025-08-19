Una mujer Indiana se enfrenta a cargos federales tras amenazar de muerte a Trump: “Estoy dispuesta a sacrificar a este presidente destripándolo”

El logotipo del Departamento de Justicia se exhibe antes de que la Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, llegue a una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia el 6 de mayo de 2025 en Washington, D.C. El Departamento de Justicia, junto con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Fiscalía del Distrito de Nuevo México, anunciará la finalización de una operación contra una importante organización de narcotráfico que ha estado traficando fentanilo y otros narcóticos ilícitos. (Foto de Andrew Harnik/Getty Images)

OAN Staff Abril Elfi

Martes, 19 de agosto de 2025

Una mujer de 50 años de Indiana fue acusada de amenazar de muerte al presidente Donald Trump en redes sociales, según la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro.

Según el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), Nathalie Rose Jones, de 50 años y residente de Lafayette, Indiana, fue acusada de amenazar con quitarle la vida, secuestrar o causarle lesiones corporales al presidente de los Estados Unidos, y de transmitir comunicaciones interestatales que contenían amenazas de secuestro o de causar lesiones a otra persona.

Según el Título 18 del Código penal de los Estados Unidos, artículo 871, amenazar al presidente constituye un delito federal, con penas de hasta 5 años de prisión, multa y posible libertad supervisada. Los tribunales pueden aumentar la pena si se demuestra intención, múltiples amenazas o perturbación de las funciones gubernamentales. En estos casos, también se tienen en cuenta consideraciones de salud mental.

“Amenazar la vida del presidente es uno de los delitos más graves y se enfrentará a un juicio o rápido e inquebrantable. No se equivoquen: se hará justicia”, declaró la fiscal federal Jeanine Pirro. “Expresamos nuestra más profunda gratitud a nuestros dedicados agentes del orden, especialmente a los agentes especiales del Servicio Secreto de Nueva York y Washington, D.C., por su incansable compromiso con la protección de nuestros líderes y nuestra nación”.

El Departamento de Justicia explicó que fue informado de las preocupantes publicaciones de Jones en redes sociales después de que agentes del Servicio Secreto descubrieran su cuenta de usuario “nath.jones”. Los agentes examinaron la serie de publicaciones, que se identificaron como violentas y amenazantes, dirigidas específicamente al presidente Trump. Las publicaciones se compartieron entre el 2 y el 9 de agosto.

El usuario “nath.jones” calificó al presidente Trump de terrorista, exigió su destitución, se refirió a su administración como una dictadura y afirmó que había causado una pérdida extrema e innecesaria de vidas en relación con la pandemia de COVID-19.

Luego, del 6 al 15 de agosto, publicó más amenazas contra el presidente republicano, solo que esta vez se tornaron mucho más violentas. Una publicación del 6 de agosto dirigida al FBI afirma: “Estoy dispuesto a sacrificar a este presidente destripándolo y cortándole la tráquea en presencia de Liz Cheney y toda la Afirmación”.

En una publicación del 14 de agosto dirigida al secretario de Defensa, Pete Hegseth, “Nath Jones” supuestamente escribió: “Por favor, organicen la ceremonia de arresto y destitución del presidente Trump por terrorismo contra el pueblo estadounidense, de 22:00 a 14:00 h, en la Casa Blanca, el sábado 16 de agosto de 2025”.

Las autoridades declararon que, durante una entrevista con un agente del Servicio Secreto, Jones siguió refiriéndose al 47.º presidente como “terrorista” y “nazi”.

Durante una entrevista voluntaria con el Servicio Secreto, Jones advirtió que tenía acceso a un “objeto afilado”. Más significativamente, también afirmó que, si tuviera la oportunidad, le quitaría la vida al presidente y lo mataría en “el complejo”, utilizando esa arma blanca.

Jones supuestamente añadió que quería “vengar todas las vidas perdidas durante la pandemia de COVID-19”, de la que culpó a la administración Trump.

El 16 de agosto de 2025, Jones también participó en una protesta que comenzó en Dupont Circle y marchó hacia la Casa Blanca en Washington, D.C. Después de la marcha, el Servicio Secreto realizó una segunda entrevista voluntaria con ella.

Durante esta sesión, reafirmó haber proferido amenazas durante la entrevista anterior, pero negó tener intención de dañar al presidente. Las fuerzas del orden la arrestaron tras la protesta. También reconoció ser la propietaria de la cuenta de Facebook vinculada al usuario “Nath.Jones” y confirmó que las publicaciones amenazantes provenían de ella.

Jones comparecerá ante un magistrado federal, probablemente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, para su lectura de cargos. Durante la audiencia, se leerán formalmente sus cargos y se le pedirá que se declare culpable o no culpable.

El caso está siendo investigado por el Servicio Secreto de los Estados Unidos y está a cargo del fiscal adjunto Josh Satter.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!