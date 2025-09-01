Un muerto y tres heridos tras colisionar dos avionetas en el aire in Colorado

(Photo via: National Transportation Safety Board)

OAN Staff Abril Elfi

Lunes, 1 de septiembre de 2025

Una persona falleció y otras tres resultaron heridas tras la colisión de dos aviones en el aire en Colorado.

La Oficina del Sheriff del Condado de Morgan informó que agentes y personal de emergencia acudieron a un accidente aéreo reportado alrededor de las 10:45 a. m. del domingo. Al llegar, encontraron los restos de dos aeronaves en campos cercanos al aeropuerto.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de las víctimas de este trágico suceso”, declaró la oficina del sheriff en una publicación de Facebook. “Esta es una investigación en curso y los nombres de las partes involucradas no se divulgarán en este momento”.

Las investigaciones iniciales revelaron que un pequeño Cessna se encontraba en su aproximación final a la pista cuando fue impactado en el aire por otra aeronave. Testigos presenciaron el impacto de las aeronaves antes de que ambas cayeran a tierra.

Según la oficina del sheriff, ambas aeronaves se incendiaron al impactar, y de los restos surgió humo mientras los socorristas y transeúntes luchaban por extinguir las llamas.

Cada avión transportaba dos personas. Los ocupantes del Cessna sufrieron heridas leves y fueron dados de alta en el lugar, según informó la oficina del sheriff.

Una persona a bordo del segundo avión, un Extra Flugzeugbau EA300, fue trasladada a un hospital local, mientras que la Oficina Forense del Condado de Morgan declaró el fallecimiento de otra persona en el lugar.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) confirmó que la colisión ocurrió mientras ambas aeronaves intentaban aterrizar y declaró que ambas agencias investigarán, con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) a cargo de la investigación y proporcionando información actualizada.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

