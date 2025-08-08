Un incendio forestal de rápida propagación arrasa en los condados de Ventura y Los Ángeles

Canyon Fire in Ventura County screen grab (accuweather)

OAN Staff Abril Elfi

Viernes, 8 de agosto de 2025

Se han ordenado evacuaciones en los condados de Ventura y Los Ángeles debido a un incendio forestal de rápida propagación.

El incendio, ahora conocido como el “Incendio Cañón”, se desató el jueves cerca del lago Piru, en el límite entre los condados de Ventura y Los Ángeles. Se emitieron órdenes de evacuación en los condados de Ventura y Los Ángeles, incluyendo zonas como Val Verde, Cañón Halsey y Santa Clarita, afectando a miles de residentes.

Las autoridades declararon el jueves que el Incendio Cañón comenzó a la 1:30 p. m. y se extendió a más de 7,6 millas cuadradas para las 11:00 p. m.

El lago Piru es un embalse en el Bosque Nacional Los Padres. Cerca de lugares emblemáticos, el incendio arde a menos de 8 kilómetros del parque de diversiones de la Montaña Magica Six Flags, aunque el parque permanece abierto por el momento.

También está cerca del lago Castaic, una popular zona de ocio que fue destruida por el incendio Hughes en enero. El incendio de Hughes quemó alrededor de 15 millas cuadradas y obligó a evacuar a 50,000 personas.

Según Andrew Dowd, portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, alrededor de 4,200 personas y 1,400 estructuras en el Condado de Los Ángeles se encuentran bajo orden de evacuación, mientras que otras 12,500 tienen aviso de evacuación.

Dowd también señaló que el incendio más reciente presenta una situación muy dinámica, causada por el clima cálido y seco, además del terreno escarpado y accidentado, y el combustible seco.

KTLA informó que la contención aumentó al 25 % a las 10:00 a. m. del viernes, con más de 400 personas trabajando durante la noche en terreno escarpado y condiciones cálidas y secas.

“Seguiremos construyendo cortafuegos, proporcionando defensa estructural y reforzando las líneas de control”, dijo Dowd. “Nuestros bomberos están trabajando incansablemente durante todo el día en terrenos accidentados y altas temperaturas, y esperamos ver que el número de contenciones aumente”.

Casi 3,000 residentes permanecían bajo órdenes de evacuación en los condados de Ventura y Los Ángeles, hasta la tarde del viernes no se han reportado heridos.

