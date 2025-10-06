Ucrania lanza un ataque con drones que impacta una planta de munición, una terminal petrolera y un depósito de armas rusos

A Ukrainian serviceman (L) operates a drone during the ‘Wild Drones’ drone racing competition, which simulates combat conditions, in Kamianets-Podilskyi, Khmelnytsky region on October 5, 2025, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by YURIY DYACHYSHYN / AFP) (Photo by YURIY DYACHYSHYN/AFP via Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Lunes, 6 de octubre de 2025

El ejército ucraniano anunció que atacó una planta de municiones rusa, una terminal petrolera y un depósito de armas, utilizando drones de largo alcance, mientras Kiev continúa atacando la infraestructura militar de Moscú.

El lunes, el Estado Mayor ucraniano declaró que el ataque alcanzó con éxito la planta de municiones de Sverdlov, en la región de Nizhni Nóvgorod, lo que provocó numerosas explosiones y un gran incendio.

La planta de municiones fabrica bombas de aviación, municiones antitanques y antiaéreas, así como municiones de aviación y artillería.

Además, Ucrania atacó una terminal petrolera en la península de Crimea y un depósito de municiones del 18.º Ejército de Armas Combinadas de Rusia, lo que provocó nuevos incendios en lo que las autoridades ucranianas denominan “uno de los ataques más exitosos” contra la infraestructura rusa desde el comienzo de la guerra.

Kiev ha puesto gran énfasis en la adquisición y fabricación de drones de alta tecnología para compensar la escasez de tropas.

Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó en un foro de la industria de defensa que Kiev busca proporcionar al menos la mitad de las armas que sus tropas necesitan en el frente para finales de año.

“Ya en el frente, más del 40% de las armas utilizadas son producidas en Ucrania o con Ucrania”, declaró recientemente Zelenski, y añadió que Ucrania produce actualmente 40 sistemas de artillería autopropulsada Bohdana al mes.

“Ha llegado el momento de iniciar la exportación de nuestras armas ucranianas, aquellas que tenemos en excedente y, por lo tanto, se pueden exportar, para que haya financiación para las armas especialmente necesarias para la defensa”, añadió.

Volodímir Zelenski, también confirmó que en estos ataques solo se utilizaron armas de producción nacional, incluyendo misiles y drones, según informó la agencia de noticias AP News.

Hace dos semanas, el presidente Donald Trump pareció cambiar su postura sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, afirmando que Kiev podría “recuperar toda Ucrania en su forma original”. Esta declaración marcó un cambio notable con respecto a sus comentarios anteriores, que sugerían que Ucrania podría tener que ceder el territorio ocupado y que ambas partes deberían negociar un acuerdo para poner fin al conflicto.

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, también indicó recientemente que Trump está considerando vender misiles Tomahawk de largo alcance a aliados europeos, que luego serían distribuidos a Ucrania. Esta medida, según el presidente ruso Vladimir Putin, podría iniciar una “nueva etapa de escalada, incluso en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos”.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

