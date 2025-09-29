Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk compareció virtualmente ante el tribunal de Utah: la fiscalía busca la pena de muerte

Un monitor de televisión muestra la imagen de Tyler Robinson, sospechoso del asesinato de Charlie Kirk el 11 de septiembre, en Orem, Utah, el 12 de septiembre de 2025. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que el sospechoso había sido detenido por el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk tras una intensa búsqueda. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP) (Foto de PATRICK T. FALLON/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Brooke Mallory

Lunes, 29 de septiembre de 2025

Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, compareció brevemente ante un tribunal de Utah el lunes mediante transmisión en vivo.

La fiscalía ha acusado a Robinson de homicidio agravado y, según informes, pretende solicitar la pena de muerte.

La audiencia del lunes fue principalmente procesal, centrándose en el nombramiento de su abogado y la revisión de las pruebas, en lugar de los cargos de fondo. Su abogado reconoció que el caso implica una cantidad sustancial y voluminosa de pruebas.

En Utah, los acusados ​​pueden renunciar a su derecho a una audiencia preliminar y proceder directamente a la lectura de cargos, donde pueden presentar una declaración.

Aunque Robinson compareció virtualmente, sus abogados solicitaron que se desactivara su transmisión de video, participando en la audiencia solo por audio, con la pantalla en negro, según el medio KSL.

Robinson y su recién nombrada abogada defensora, Kathryn Nester, quien cuenta con más de 30 años de experiencia, solicitaron más tiempo para revisar las pruebas del caso antes de decidir si proceder con una audiencia preliminar.

Nester enfatizó que necesitaba evaluar exhaustivamente todos los materiales para garantizar una defensa justa, lo que llevó al juez del Cuarto Distrito, Tony Graf, a intervenir y asegurar que se protegerían los derechos de Robinson.

El caso aún se encuentra en sus primeras etapas, y el presunto pistolero permanece bajo custodia mientras se desarrolla el proceso legal. Con la próxima audiencia programada para finales de octubre, la atención se centrará en cómo la defensa y la fiscalía preparan sus argumentos.

El juez programó la próxima audiencia para el 30 de octubre de 2025, y se espera que Robinson comparezca en persona.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

