Turning Point USA anuncia el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl como alternativa a Bad Bunny

GLENDALE, ARIZONA – 21 DE SEPTIEMBRE: Asistentes sostienen carteles de Turning Point USA en el servicio conmemorativo del activista político Charlie Kirk en el Estadio State Farm el 21 de septiembre de 2025 en Glendale, Arizona. Kirk, director ejecutivo y cofundador de Turning Point USA, fue asesinado a tiros el 10 de septiembre mientras hablaba en un evento durante su gira “American Comeback Tour” en la Universidad del Valle de Utah. (Foto de Eric Thayer/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Jueves, 9 de octubre de 2025

Turning Point USA anunció que presentará su propia versión del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl después de que la NFL revelara que el artista puertorriqueño Bad Bunny, quien se presenta principalmente en español, fue elegido para encabezar el evento.

El jueves, Turning Point USA anunció “The All American Halftime Show”, que se llevará a cabo el mismo día del Super Bowl, promocionándose como una alternativa al espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny.

“Es cierto, Turning Point USA se complace en anunciar el Espectáculo de Medio Tiempo Todo Americano”, anunció la organización cofundada por el difunto activista conservador Charlie Kirk en una publicación de X.

Aún no se han revelado más detalles sobre el evento, como dónde se celebrará y qué artistas actuarán, aunque el sitio web afiliado al evento está preguntando a sus seguidores qué géneros musicales les gustaría ver.

Las opciones que aparecen en el sitio web son: “Cualquier cosa en inglés, americana, rock clásico, country, hip hop, pop y adoración”.

El anuncio surge tras las críticas recibidas por la NFL por elegir a Benito Antonio Martínez Ocasio, cuyo nombre artístico es Bad Bunny, para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Ocasio desató la polémica tras resurgir sus comentarios previos contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en los que se refirió a los agentes federales de inmigración como “cabro***” e “hijos de p***”.

Ocasio también omitió Estados Unidos en su gira mundial más reciente por temor a que agentes del ICE pudieran aparecer y arrestar a inmigrantes indocumentados en sus espectáculos.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha sugerido que agentes federales de inmigración se presentarán en el Super Bowl para “hacer cumplir la ley”.

“Vamos a hacer cumplir la ley. Así que creo que la gente no debería venir al Super Bowl a menos que sean estadounidenses respetuosos de la ley que amen a este país”, declaró Noem el sábado pasado.

El periodista Benny Johnson le preguntó a Noem qué opinaba sobre la decisión de la NFL de presentar a Ocasio en el espectáculo de medio tiempo, a lo que ella respondió: “Son pésimos, y ganaremos, y Dios nos bendecirá, y al final del día nos levantaremos y estaremos orgullosos de nosotros mismos. Y no podrán dormir por la noche porque no saben en qué creen, y son muy débiles”.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

