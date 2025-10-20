Trump tacha de broma las protestas de “No Kings”: “No soy un rey. Me parto el alma para hacer grande nuestro país”

PORTLAND, OREGÓN – 18 DE OCTUBRE: Manifestantes anti-ICE se enfrentan con agentes federales en el edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. el 18 de octubre de 2025 en Portland, Oregón. Los organizadores esperan la participación de millones de personas en ciudades y pueblos de todo el país en la segunda protesta “Sin Reyes” para denunciar a la administración Trump. (Foto de Mathieu Lewis-Rolland/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf and Brooke Mallory

Lunes, 20 de octubre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a las protestas del “Día sin Reyes”, calificándolas de “broma”, al tiempo que afirmaba que se esfuerza al máximo para hacer grande a nuestro país.

Los estadounidenses se congregaron en las protestas del “Día sin Reyes” en todo el país el sábado para protestar contra la administración Trump, y los registros financieros parecen indicar que las protestas fueron financiadas con aproximadamente 290 millones de dólares por diversas figuras, entre ellas Rockefeller y Soros.

Una importante financiación filantrópica para las coaliciones organizadoras provino de Indivisible, coordinador clave de los datos y las comunicaciones del evento. Según su sitio web, Indivisible “es un movimiento de base de miles de grupos locales con la misión de elegir líderes progresistas, reconstruir nuestra democracia y oponerse a la agenda de Trump.”

Estos esfuerzos han contado con el apoyo de decenas de millones de dólares de donantes progresistas como Soros y las fundaciones Rockefeller.

Open Society Foundations (OSF, por sus siglas en inglés) ha otorgado al menos 7.61 millones de dólares a Indivisible desde 2017, incluyendo una subvención de 3 millones de dólares a dos años en 2023 para apoyar las actividades de bienestar social de Indivisible, que, entre otras cosas, incluyen participación cívica, gestión de datos, comunicaciones y más, para las protestas nacionales contra el Partido Republicano y la administración Trump.

Además, el Rockefeller Brothers Fund ha otorgado alrededor de 28.6 millones de dólares a socios como Public Citizen, estrechamente vinculado a las protestas como miembro fundador de la coalición que las organizó.

Los organizadores afirman que casi 7 millones de personas participaron en más de 2600 eventos en los 50 estados, con una participación especialmente alta en importantes ciudades liberales como Washington D. C., Chicago y Los Ángeles.

Mientras tanto, el presidente Trump respondió a las protestas diciendo a los periodistas: “No soy un rey. Me parto el trasero para hacer grande a nuestro país. Eso es todo. No soy un rey en absoluto”, declaró Trump a bordo del Air Force One el domingo.

“Creo que es una broma”, continuó Trump. “Observé a la gente; no representan a este país. Y vi todos los carteles nuevos… Supongo que fue financiado por [George] Soros y otros lunáticos de la izquierda radical”.

“Parece que sí. Lo estamos investigando”, continuó Trump. “Las manifestaciones fueron muy pequeñas, muy ineficaces, y la gente estaba completamente desquiciada. Cuando ves a esa gente, no representa a la gente de nuestro país”.

El sábado, el 47.º presidente también compartió un video satírico generado por Inteligencia Artificial que ridiculizaba la protesta, apareciendo coronado y viajando en un avión con la etiqueta “King Trump”, desde el cual arroja excrementos a los manifestantes.

Al ser preguntado sobre el video, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), restó importancia a la indignación liberal e izquierdista, como se vio en una entrevista en el programa “This Week” de la cadena ABC.

Johnson restó importancia a las protestas “marxistas” y acusó a los demócratas de orquestarlas como una distracción política durante el cierre gubernamental. Sostuvo que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, necesitaba “cobertura política” y criticó el evento por su mensaje antiestadounidense. Johnson también condenó la retórica empleada, señalando que muchas de las pancartas y lemas de las protestas incitaban a la violencia.

“Dices que los demócratas organizaron un mitin de ‘odio a Estados Unidos’. Pero ¿qué significa que el presidente de Estados Unidos, durante el fin de semana, publicara un video de él defecando sobre el pueblo estadounidense?”, preguntó un periodista el lunes.

“El presidente usa las redes sociales para dejar en claro su punto. Se podría decir que probablemente es la persona más efectiva que haya usado las redes sociales para eso. Está usando la sátira para dejar en claro su punto”, respondió Johnson.

“No está pidiendo el asesinato de su oponente político, y eso es lo que esta gente está haciendo”, continuó. “Es decir, es inadmisible”.

Johnson destacó una pancarta de la protesta de No Kings que mostraba una soga junto a un mensaje violento. Otros manifestantes también fueron vistos celebrando la muerte del activista conservador Charlie Kirk, incluyendo a una mujer captada en cámara burlándose de un hombre que sostenía una bandera con la temática de Charlie Kirk, simulando una bala en el cuello.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

