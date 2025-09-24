Trump sustituye el retrato de Biden en el ‘Paseo de la Fama Presidencial’ con una fotografía de un bolígrafo automático

Captura de pantalla de la nueva incorporación al Paseo de la Fama Presidencial. (Foto vía: OAN)

OAN Staff Katherine Mosack

Miércoles, 24 de septiembre de 2025

La Casa Blanca ha presentado una nueva incorporación a su “Paseo de la Fama Presidencial”, que presenta retratos con marcos dorados de todos los expresidentes de Estados Unidos, con la excepción del presidente Joe Biden.

El miércoles, se publicaron fotos y videos de la nueva exhibición, ubicada justo afuera del Despacho Oval, en el Ala Este. Sin embargo, en lugar del retrato de Biden, se puede ver una fotografía enmarcada del dispositivo oficial del bolígrafo automático, el famoso ‘autopen’ del expresidente demócrata.

El ‘autopen’ ha sido utilizado por presidentes de ambos partidos políticos para firmar documentos, como cartas, pero el uso intensivo del autopen para para firmar órdenes ejecutivas por parte de la administración Biden ha suscitado preocupaciones persistentes, incluso después de que dejó su cargo como 46.º Comandante en Jefe.

Según informes, la administración Trump está investigando un presunto encubrimiento relacionado con la salud y la agudeza mental del presidente Biden durante los últimos meses de su mandato, en el que el dispositivo de ‘autopen’ jugó un papel central. Miles de actos de clemencia se emitieron en los últimos días de Biden en el cargo, supuestamente utilizando el ‘autopen’, sin su conocimiento ni consentimiento.

Cabe destacar que un indulto se firmó el día en que Biden fue fotografiado jugando al golf lejos de la Casa Blanca.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, encabezado por el representante James Comer (republicano por Tennessee), ya ha citado a varios exasesores de Biden ante el comité para interrogarlos, incluida la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Trump se burló del retrato del ‘autopen’ a principios de este mes en una entrevista con The Daily Caller. En ese momento, dijo sobre Biden: “No ganó la carrera. Perdió estrepitosamente. Fue un presidente horrible”.

La nueva instalación se encuentra junto al recientemente renovado Jardín de Rosas. Los marcos dorados y el título del “Paseo de la Fama Presidencial” imitan los detalles dorados que Trump añadió al Despacho Oval.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!