Trump sobre el veredicto de Routh: “Se hizo justicia”

WASHINGTON, D.C. – 22 DE SEPTIEMBRE: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto al salir de la Casa Blanca el 22 de septiembre de 2025 en Washington, D.C. El presidente Trump viaja a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). (Foto de Andrew Harnik/Getty Images)

OAN Staff Sophia Flores

Martes, 23 de septiembre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al veredicto de culpabilidad emitido el martes contra Ryan Routh, el hombre de 59 años que intentó suicidarse en septiembre del año pasado.

Routh intentó asesinar al entonces candidato presidencial el 15 de septiembre de 2024, mientras Trump jugaba al golf en su campo de golf Trump International en West Palm Beach.

Felicitaciones a la Fiscal General Pam Bondi, al Fiscal General Adjunto Todd Blanche y a todo el equipo del Departamento de Justicia por la condena, en Florida, de quien intentó asesinarme. El juicio se llevó a cabo con meticulosidad, y quiero agradecer al Juez y al Jurado su tiempo, profesionalismo y paciencia. Era un hombre malvado con malas intenciones, y lo atraparon. También quiero agradecer al Servicio Secreto, al Departamento de Policía de Florida y a la maravillosa persona que lo vio huyendo del lugar del crimen, lo siguió y proporcionó toda la información sobre el tipo de vehículo y la matrícula a la Oficina del Sheriff INMEDIATAMENTE, lo que condujo a su arresto y condena. ¡Qué instinto y previsión tan increíbles tuvo esta persona! ¡Un momento crucial para la JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!, escribió Trump en Truth Social.

Al ser preguntado sobre el juicio, Trump sonrió y expresó que se había hecho justicia. Elogió la profesionalidad del proceso y expresó su agradecimiento al juez y al jurado, así como al fiscal general adjunto Todd Blanche y a la fiscal general Pam Bondi.

Tras una breve deliberación, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Routh fue acusado de intento de asesinato del ahora presidente Trump, posesión de un arma de fuego para cometer un delito violento, agresión a un agente federal, posesión de un arma de fuego y municiones por parte de un delincuente, y posesión de un arma de fuego con el número de serie borrado.

Además, tras la lectura del veredicto en el tribunal, Routh intentó apuñalarse en el cuello con un bolígrafo.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!