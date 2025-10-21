Trump recibe el premio “Arquitecto de la Paz” de la Fundación Richard Nixon durante ceremonia en la Casa Blanca

(Photos via: official White House X account)

OAN Staff Brooke Mallory

Martes, 21 de octubre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue honrado el martes con el Premio Arquitecto de la Paz de la Fundación Richard Nixon durante una ceremonia privada en la Casa Blanca. Es el primer presidente estadounidense en ejercicio en recibir este galardón.

El premio, establecido en 1995, reconoce a personas que encarnan el objetivo de toda la vida del presidente Nixon de forjar un mundo más pacífico.

La ceremonia tuvo lugar en la Oficina Oval y contó con asistentes notables como miembros de la familia Nixon, incluida Tricia Nixon Cox, hija del 37º presidente, así como el ex asesor de seguridad nacional Robert O’Brien.

Durante una gran ceremonia en la Casa Blanca, el presidente Trump develó con orgullo un retrato del presidente Nixon en el recién inaugurado Muro de los presidentes, una exhibición que celebra el liderazgo de Estados Unidos.

El retrato, meticulosamente elaborado, simboliza la fortaleza y resiliencia imperecederas de su visión compartida de un Estados Unidos próspero, señalaron asesores de la Casa Blanca.

Trump es el primer presidente estadounidense en recibir el premio mientras aún está en el cargo, y el tercer presidente estadounidense en general en recibir este prestigioso honor.

En su discurso, el presidente Trump destacó los logros de su administración en política exterior, destacando su papel en la negociación de acuerdos de paz en el extranjero y haciendo referencia específica al acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás como testimonio de sus continuos esfuerzos por fomentar la diplomacia y la resolución de conflictos a nivel mundial.

Según la fundación, los galardonados son seleccionados en función de sus contribuciones a la diplomacia internacional, la resolución de conflictos y la estabilidad global.

“El mayor honor que la historia puede otorgar es el título de pacificador”. — Richard Nixon, primer discurso inaugural, 1969.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

