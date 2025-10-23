Trump publica la lista de donantes que financian la expansión del salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca

WASHINGTON, D.C. – 23 DE OCTUBRE: La fachada del Ala Este de la Casa Blanca es demolida por equipos de trabajo el 23 de octubre de 2025 en Washington, D.C. La demolición forma parte del plan del presidente estadounidense Donald Trump para construir un salón de baile, con un costo estimado de 250 millones de dólares, en el ala este de la Casa Blanca. (Foto de Alex Wong/Getty Images)

OAN Staff Katherine Mosack and Brooke Mallory

Jueves, 23 de octubre de 2025

Amazon, Apple y Google se encuentran entre las principales empresas que contribuyen al salón de baile de la Casa Blanca, que pronto tendrá 8,500 metros cuadrados, del presidente Donald Trump, junto con otras empresas tecnológicas, contratistas de defensa y donantes particulares.

El miércoles, Trump señaló que el gran salón de baile costará aproximadamente “300 millones de dólares”.

Cuando se anunció inicialmente el 31 de julio, se estimó que el proyecto costaría alrededor de 200 millones de dólares. Esta cifra fue citada por funcionarios de la Casa Blanca e incluía un contrato adjudicado a un consorcio liderado por Clark Construction. Sin embargo, a mediados de septiembre, la estimación aumentó a unos 250 millones de dólares, ya que Trump declaró a la prensa que el proyecto estaba resultando “costoso”, pero que sería cubierto en su totalidad por fondos privados. Posteriormente, el miércoles, durante una conversación con la prensa en el Despacho Oval, Trump elevó el total a “unos 300 millones de dólares”.

El aumento se debe a un mayor alcance: la planificación detallada reveló la necesidad de obras estructurales más extensas, materiales de alta calidad y costos imprevistos relacionados con el proceso de demolición y reconstrucción.

Trump defendió la subida mostrando representaciones y reiterando que “el país” y los contribuyentes estadounidenses no pagan el salón de baile; solo él y sus donantes lo financiarán.

La Casa Blanca comprende la Residencia Ejecutiva, donde se encuentran la Sala Azul y las habitaciones de la Primera Familia; el Ala Oeste, donde se encuentra el Despacho Oval; y el Ala Este, que alberga las oficinas de la Primera Dama y su personal. Las Alas Oeste y Este se conectan al edificio principal a través de la Columnata Oeste y la Columnata Este, respectivamente.

La Casa Blanca también anunció que esta semana dio inicio a las obras del proyecto, demoliendo la fachada del Ala Este para añadir la ampliación del salón de baile.

En respuesta, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton publicó en la red social X: “No es su casa. Es tu casa. Y la está destruyendo”.

Sin embargo, los conservadores se opusieron a Clinton, recordándole que ella y su esposo se llevaron artículos de la Casa Blanca por valor de decenas de miles de dólares al final del mandato del presidente Bill Clinton.

Cuando los Clinton dejaron la Casa Blanca en 2001, admitieron haberse “llevado” unos 190,000 dólares en regalos, incluyendo muebles, platería, arte y otros artículos para el hogar. Los donantes declararon posteriormente que esos artículos estaban destinados a la Casa Blanca, no a los Clinton personalmente. Tras las preguntas, los Clinton finalmente devolvieron unos 28.000 dólares en artículos y pagaron unos 86,000 dólares por otros.

El gobernador Gavin Newsom (demócrata por California) también reaccionó negativamente a la demolición, respondiendo en la red social X: “Está destruyendo la Casa Blanca como si estuviera destruyendo la Constitución”.

Sin embargo, al igual que el escrutinio que enfrentó Clinton, las iniciativas de renovación de Newsom en California también generaron críticas inmediatas. A diferencia del proyecto de la Casa Blanca, financiado con fondos privados, la renovación del complejo del Capitolio estatal de California en Sacramento, con un costo de entre 1200 y 1600 millones de dólares, será financiada íntegramente por los contribuyentes estadounidenses.

Los comentaristas en línea residentes en California también señalaron en redes sociales que, nueve meses después del devastador incendio forestal que arrasó más de 9,300 hectáreas, las Palisades siguen sin ser restauradas.

La Casa Blanca confirmó la lista de donantes al periódico y medio digital de política The Hill, que incluye:

Altria Group, Inc.

Amazon

Apple

Booz Allen Hamilton

Caterpillar, Inc.

Coinbase

* Comcast Corporation

* J. Pepe and Emilia Fanjul

* Hard Rock International

* Google

* HP Inc.

* Lockheed Martin

* Meta Platforms

* Micron Technology

* Microsoft

* NextEra Energy, Inc.

* Palantir Technologies Inc.

* Ripple

* Reynolds American

* T-Mobile

* Tether America

* Union Pacific Railroad

* Adelson Family Foundation

* Stefan E. Brodie

* Betty Wold Johnson Foundation

* Charles and Marissa Cascarilla

* Edward and Shari Glazer

* Harold Hamm

* Benjamin Leon Jr.

* The Lutnick Family

* The Laura & Isaac Perlmutter Foundation

* Stephen A. Schwarzman

* Konstantin Sokolov

* Kelly Loeffler and Jeff Sprecher

* Paolo Tiramani

* Cameron Winklevoss

* Tyler Winklevoss

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!