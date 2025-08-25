Trump propone cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra ya que suena “más fuerte”

WASHINGTON, DC – AUGUST 25: U.S. Defense Secretary Pete Hegseth listens to President Donald Trump talk to journalists after signing executive orders in the Oval Office at the White House on August 25, 2025 in Washington, DC. Furthering his federal takeover of the capital city’s law enforcement, Trump signed orders ending cashless bail in the District of Columbia, mandating prosecution for people who desecrate the American flag — including by burning it — and other orders. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Monday, August 25, 2025

El presidente Donald Trump ha expresado su interés en cambiar el nombre del Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés) a su designación original, “Departamento de Guerra”.

El nombre de Departamento de Guerra estuvo vigente desde 1789 hasta 1947, cuando se reorganizó y pasó a llamarse Departamento de Defensa (DoD) en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de 1947.

El lunes, en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, Trump comentó que el nombre actual del Departamento de Defensa “no suena bien”, mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo seguía.

“Antes se llamaba Departamento de Guerra, y tenía una sonoridad más fuerte. Y como saben, ganamos la Primera Guerra Mundial, ganamos la Segunda Guerra Mundial, lo ganamos todo”, declaró el 47.º presidente. “Ahora solo tenemos un Departamento de Defensa”.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos se estableció en 1789 para supervisar todos los asuntos militares hasta que el Congreso creó un Departamento de la Marina independiente en 1798. Posteriormente, la Ley de Seguridad Nacional de 1947 designó los departamentos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. No se renombró directamente, sino que se abolió tras la Ley de Seguridad Nacional y fue reemplazado por el Establecimiento Militar Nacional (NME, por sus siglas en inglés). El NME se creó oficialmente como una reforma organizativa más amplia de la estructura militar estadounidense.

Mientras tanto, Trump sugirió a sus partidarios, incluyendo a Hegseth, que, si votaban a favor, restauraría el nombre original del departamento.

Más tarde, el presidente también retomó el tema durante una reunión con el presidente surcoreano en el Despacho Oval, señalando: “Tuvimos una increíble historia de victorias cuando era el Departamento de Guerra”. La propuesta de Trump de volver al Departamento de Guerra se alinea con el enfoque más amplio de su administración para cambiar la marca y el nombre de las entidades federales, como se ve en su orden ejecutiva de enero de 2025 que ordena el cambio de nombre del monte Denali que el expresidente Barack Obama había hecho, a Monte McKinley y el Golfo de México a Golfo de América.

