Trump pedirá a la Corte Suprema que anule el veredicto en demanda de abuso sexual de E. Jean Carroll

NEW YORK, NUEVA YORK, NUEVA YORK – 8 DE MAYO: La columnista de revista E. Jean Carroll llega a su juicio civil contra el expresidente Donald Trump en el Tribunal Federal de Manhattan el 8 de mayo de 2023 en la ciudad de Nueva York. Los abogados de E. Jean Carroll y Donald Trump presentarán sus alegatos finales el lunes por la mañana en el juicio por agresión y difamación contra el expresidente en el tribunal federal de Manhattan. (Foto de Stephanie Keith/Getty Images)

OAN Staff Abril Elfi

Miércoles, 3 de septiembre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su intención de solicitar a la Corte Suprema de los Estados Unidos (SCOTUS, por sus siglas en inglés) la anulación del veredicto civil de 5 millones de dólares en el caso interpuesto en su contra por la escritora E. Jean Carroll.

En una presentación reciente, los abogados de Trump solicitaron a la Corte Suprema una prórroga para solicitar formalmente la revisión del caso. La solicitud vence el 11 de septiembre, pero su equipo legal busca extender la fecha límite hasta el 10 de noviembre.

“El presidente Trump tiene la intención de solicitar a esta Corte la revisión de cuestiones significativas derivadas de la decisión errónea del Segundo Circuito”, escribieron sus abogados en una presentación fechada el 27 de agosto, pero que la Corte Suprema no hizo pública hasta esta semana.

En enero del año pasado, un jurado federal de la ciudad de Nueva York dictaminó que Trump debía pagar 18,3 millones de dólares en daños compensatorios y 65 millones de dólares en daños punitivos a Carroll.

Si bien Trump no fue declarado culpable de violación, sí lo fue de abuso sexual y difamación, a pesar de que no existían pruebas de abuso sexual.

En ese juicio, el presidente republicano fue condenado a pagar 5 millones de dólares, pero la “prueba” de abuso sexual fue el testimonio de Carroll sobre contacto sexual no deseado, en lugar de pruebas físicas o testimonios presenciales. Esto llevó a muchos conservadores a acusar al sistema de justicia penal de Nueva York de discriminación política.

Carroll alegó que, en algún momento de 1996, fue violada y agredida sexualmente por Trump en los grandes almacenes Bergdorf Goodman de Manhattan, ubicados frente a la Torre Trump.

La indemnización por daños compensatorios tenía como objetivo compensar a Carroll por el “daño a su reputación” y la “angustia causada por las declaraciones de Trump”, que, según ella, la perjudicaron personal y profesionalmente. Sin embargo, Trump ha negado repetidamente todas las acusaciones en su contra.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

