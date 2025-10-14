Trump otorgará póstumamente la Medalla de la Libertad a Charlie Kirk

PHOENIX, ARIZONA – 22 DE DICIEMBRE: El director ejecutivo de Turning Point USA, Charlie Kirk, habla durante el AmericaFest de Turning Point USA en el Centro de Convenciones de Phoenix el 22 de diciembre de 2024 en Phoenix, Arizona. La conferencia anual de cuatro días, cuyo objetivo es impulsar y conectar a la juventud conservadora, reúne a algunos de los principales políticos y activistas conservadores del país. (Foto de Rebecca Noble/Getty Images)

Sani Unutoa

Martes, 14 de octubre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgará póstumamente a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad.

El martes por la tarde se celebrará una ceremonia en la Casa Blanca para honrar a Kirk en el que habría sido su 32.º cumpleaños.

La ceremonia coincide con el Día Nacional en Memoria de Kirk y se celebra más de un mes después del asesinato del activista conservador en Utah.

El presidente Trump afirmó que será una gran celebración y reveló que contará con la presencia de Erika Kirk, esposa del difunto fundador de Turning Point USA (TPUSA, por sus siglas en inglés).

Tras anunciar al mundo la muerte de Kirk por una herida de bala mortal el 10 de septiembre, Trump reveló al día siguiente que le otorgaría la Medalla Presidencial de la Libertad, al tiempo que elogió al fundador de Turning Point USA como “un gigante de su generación”.

Según el sitio web oficial del Congreso, la ceremonia está programada para las 16:00 h (hora del este) en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. La Medalla Presidencial de la Libertad se otorga a personas que reconocen una vida de logros significativos en las artes, el servicio público, la ciencia u otros campos.

“La multitud que asistió a la ceremonia de entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad a Charlie Kirk fue tan numerosa y entusiasta que la trasladé al nuevo Jardín de las Rosas, donde todos pueden ver el Muro de la Fama Presidencial y la renovación de la sala de las palmeras”, escribió Trump en Truth Social.

Ambas cámaras del Congreso han aprobado resoluciones que designan el 14 de octubre, su cumpleaños, como Día Nacional en Recuerdo de Kirk.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

