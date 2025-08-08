Trump organiza una cumbre de paz con líderes de Armenia y Azerbaiyán, quienes proponen nominarlo al Premio Nobel de la Paz

US President Donald Trump (C), Azerbaijani President Ilham Aliyev (L) and Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan shake hands after signing an agreement in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, on August 8, 2025. US President Donald Trump said Friday that Armenia and Azerbaijan were committed to a permanent peace as he hosted a White House summit with the leaders of the two South Caucasus nations, which have fought for decades. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev (izquierda), y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, se estrechan la mano tras firmar un acuerdo en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 8 de agosto de 2025. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el viernes que Armenia y Azerbaiyán estaban comprometidos con una paz permanente, al ser anfitrión de una cumbre en la Casa Blanca con los líderes de las dos naciones del Cáucaso Sur, que han luchado durante décadas. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Abril Elfi 

Viernes, 8 de agosto de 2025

El presidente Donald Trump recibió a los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca para una “cumbre de paz”, cuyo objetivo era abordar las tensiones de larga data entre ambas naciones. Como resultado, ambos líderes mundiales sugirieron que nominarán conjuntamente a Trump al Premio Nobel de la Paz.

La reunión, cargada de un gran simbolismo diplomático, buscó mediar en las amargas disputas territoriales y políticas, especialmente sobre Nagorno-Karabaj, que han alimentado décadas de hostilidad y un conflicto armado intermitente.

Al reunir a ambas partes en Washington, D.C., la administración Trump se ha posicionado como un mediador activo en una región volátil donde la influencia rusa y turca tradicionalmente domina el proceso de paz.

Trump recibió el viernes al primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, y al presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, mientras firmaban acuerdos de paz y económicos junto con el comandante en jefe de Estados Unidos.

Armenia y Azerbaiyán también firmaron acuerdos bilaterales con Estados Unidos para fortalecer su cooperación en energía, comercio y tecnología, incluyendo inteligencia artificial (IA).

Estos acuerdos fueron acompañados por un acuerdo que rebautizaría un polémico corredor de tránsito regional entre ambos países, denominándolo “Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional”. El 47.º presidente ha descrito la medida como un avance financiero y diplomático.

Los líderes extranjeros agradecieron al presidente Trump sus esfuerzos para resolver este prolongado conflicto.

Antes de firmar la declaración de paz conjunta, el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, declaró: “Hoy estamos estableciendo la paz en el Cáucaso, lo que abrirá grandes oportunidades no solo para nuestra región”.

“Este avance simplemente no habría sido posible sin el compromiso personal del presidente Trump”, respondió el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan.

El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, sellaron formalmente el acuerdo con un apretón de manos simbólico antes de colocar sus firmas en el acuerdo de paz conjunto, mientras que el presidente Trump, actuando como testigo oficial, firmó una tercera copia para conmemorar la ocasión histórica. Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés

