Trump organiza una cena en la Casa Blanca con directores ejecutivos de tecnología

Jueves, 4 de septiembre de 2025

El presidente Donald Trump celebró una cena con los directores ejecutivos de las grandes empresas tecnológicas en la Casa Blanca.

El jueves, Trump y la primera dama Melania organizaron una cena en el Comedor de Estado de la Casa Blanca con el fundador de Meta, Mark Zuckerberg; el fundador de Microsoft, Bill Gates; el director ejecutivo de Apple, Tim Cook; Sergey Brin y Sundar Pichai de Google; y Sam Altman, fundador de OpenAI.

Cabe destacar la ausencia de Elon Musk, exaliado cercano de Trump y líder de Tesla, X y SpaceX.

En una publicación en X, Musk declaró que, si bien fue invitado a la cena exclusiva, no pudo asistir.

Durante la cena, donde Melania se sentó junto a Gates y Trump junto a Zuckerberg, los directores ejecutivos se turnaron para elogiar a Trump por sus esfuerzos para impulsar la innovación estadounidense.

“Es un honor estar aquí con este grupo de personas; están liderando una revolución en los negocios, en el ingenio y en todo lo que puedan imaginar”, dijo Trump al inaugurar el evento.

En particular, durante la cena, Gates comentó que él y el presidente hablaron sobre la búsqueda de curas para enfermedades como la polio y el VIH.

“El presidente y yo hablamos de llevar la innovación estadounidense al siguiente nivel para curar e incluso erradicar algunas de estas enfermedades”, dijo Gates. “Mencionó la polio, una enfermedad en la que estamos cerca; no necesitamos nueva ciencia para combatirla. Para otras, como el VIH y la anemia falciforme, sí necesitamos nueva ciencia, pero Estados Unidos tiene las semillas; de la misma manera que la velocidad de la luz las tomó y las consolidó, creo que se puede lograr algo fantástico”.

El presidente afirmó que estas inversiones crearán más empleos para los estadounidenses.

Apple se comprometió a invertir 600 000 millones de dólares, Google 100 000 millones, Meta 600 000 millones y Microsoft anunció una inversión de entre 75 000 y 80 000 millones de dólares.

La cena se celebra en un momento en que ambos gigantes tecnológicos buscan mantener el apoyo del presidente tras su victoria en las elecciones de 2024.

