Trump ordena que las banderas estadounidenses ondeen a media asta en honor a Charlie Kirk: “Un verdadero gran patriota estadounidense”

El activista de derecha estadounidense Charlie Kirk (der.) habla en el escenario con el presidente Donald Trump en el America Fest 2024 en Phoenix, Arizona, el 22 de diciembre de 2024. El joven activista de derecha e influencer Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado a tiros el 10 de septiembre de 2025 en un asesinato que desató el temor a una mayor violencia política en un Estados Unidos cada vez más agitado. Trump confirmó en redes sociales que Kirk, de 31 años, había fallecido a causa de sus heridas. (Foto de JOSH EDELSON / AFP) (Foto de JOSH EDELSON/AFP vía Getty Images)

Miércoles, 10 de septiembre de 2025

El presidente Donald Trump ordenó que las banderas estadounidenses ondearan a media asta en honor al “verdadero gran patriota estadounidense” Charlie Kirk, quien fue asesinado a tiros durante un evento en un campus universitario.

El miércoles, el cofundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, fue asesinado a tiros mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU, por sus siglas en inglés) en Orem, Utah.

Tras anunciar la muerte de Kirk en una publicación en Truth Social, el presidente Trump ordenó que las banderas de Estados Unidos ondearan a media asta en todo el país.

“Como muestra de respeto a la memoria de Charlie Kirk, por la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América como Presidente de los Estados Unidos, por la presente ordeno que la bandera de los Estados Unidos ondee a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios y terrenos públicos, en todos los puestos militares y estaciones navales, y en todos los buques de guerra del Gobierno Federal en el Distrito de Columbia y en todo Estados Unidos, sus territorios y posesiones, hasta la puesta del sol del 14 de septiembre de 2025”, escribió el presidente.

“También ordeno que la bandera ondee a media asta durante el mismo periodo en todas las embajadas, legaciones, oficinas consulares y otras instalaciones de los Estados Unidos en el extranjero, incluidas todas las instalaciones militares, buques y estaciones navales”, añadió el presidente Trump.

Tras el tiroteo, numerosos funcionarios de la administración Trump ofrecieron sus condolencias, entre ellos el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., quien declaró: «Una vez más, una bala ha silenciado al más elocuente defensor de la verdad de una época. Mi querido amigo Charlie Kirk fue el incansable y valiente defensor de la libertad de expresión de nuestro país. Oramos por Erika y los niños. Charlie ya está en el paraíso con los ángeles. Le pedimos sus oraciones por nuestro país».

El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, declaró conmovedoramente que “Estados Unidos ha sufrido una gran pérdida” con la muerte de Kirk.

“Nunca habrá otro Charlie Kirk. Es único. Charlie no solo era una fuerza de la naturaleza en la política, sino un querido amigo que lo dejaría todo si lo necesitabas. Su legado es un faro de luz en los momentos más oscuros del mundo”, escribió Cheung.

“Jeanette y yo estamos devastados. El compromiso de Charlie Kirk con las futuras generaciones de Estados Unidos y su sentido de patriotismo resonarán durante décadas. Que el Señor bendiga a Charlie y a su familia”, añadió el secretario de Estado, Marco Rubio.

A Kirk le sobreviven su esposa, Erika Frantzve, y sus dos hijos pequeños.

