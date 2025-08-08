Trump ordena al ejército de Estados Unidos combatir a los carteles latinoamericanos considerados organizaciones terroristas

(Antecedentes) CORRECCIÓN / Un químico de la Administración para el Control de Drogas (DEA) revisa pastillas presuntamente contaminadas con fentanilo en el Laboratorio Regional del Noreste de la DEA el 8 de octubre de 2019 en Nueva York. Según datos del gobierno estadounidense, alrededor de 32,000 estadounidenses murieron por sobredosis de opioides en 2018. Esto representa el 46% de todas las sobredosis mortales. El fentanilo, un potente analgésico aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. para diversas afecciones, ha sido un factor clave en la crisis de opioides en Estados Unidos, que comenzó a finales de la década de 1990. (Foto de Don EMMERT / AFP) / “La(s) mención(es) errónea(s) que aparecen en los metadatos de esta foto de Don EMMERT se ha(n) modificado en los sistemas de AFP de la siguiente manera: [tabletas que se cree que contienen fentanilo] en lugar de [polvo confiscado que contiene fentanilo]. Por favor, elimine(n) inmediatamente la(s) mención(es) errónea(s) de todos sus servicios en línea y bórrelas(s) de sus servidores. Si AFP le ha autorizado a distribuirla(s) a terceros, asegúrese de que estos realicen las mismas acciones. El incumplimiento inmediato de estas instrucciones implicará responsabilidad por cualquier uso continuado o posterior a la notificación. Por lo tanto, le agradecemos mucho su atención y pronta respuesta. Lamentamos las molestias que esta notificación pueda causarle y quedamos a su disposición para cualquier información adicional que pueda necesitar.” (Foto de DON EMMERT/AFP vía Getty Images) / (R) Logotipo del Departamento de Defensa (DoD). (Foto vía: defence.gov/)



OAN Staff Abril Elfi

Viernes, 8 de agosto de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó acciones militares contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos designados como organizaciones terroristas extranjeras. Esta directiva permite a las fuerzas estadounidenses atacar a estos grupos tanto en tierra como en el mar, intensificando la estrategia de Estados Unidos para combatir el narcotráfico.

Según un informe publicado inicialmente por el periódico The New York Times, la autorización daría a las fuerzas estadounidenses permiso para enfrentarse a varios cárteles latinoamericanos que trafican drogas como el fentanilo a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

“El presidente está decidido no solo a desmantelar, sino a destruir por completo, el Cártel de Los Soles del dictador venezolano Nicolás Maduro y a aniquilar sus operaciones en el hemisferio occidental”, declaró una fuente cercana a la Casa Blanca, según informó el tabloide diario The New York Post.

El esfuerzo se está coordinando entre varios departamentos, incluyendo el Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés), el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (DNI, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro (USDT, por sus siglas en inglés), según una fuente que contactó a la prensa.

“La principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, por lo que tomó la audaz decisión de designar a varios cárteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras”, declaró la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado a Fox News Digital.

Mientras tanto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció el viernes que el ejército estadounidense no invadirá territorio mexicano, en respuesta a las sugerencias de que Washington, D.C., tomaría medidas contra los cárteles en su país.

“No tiene nada que ver con territorio mexicano”, dijo. “Tiene que ver con su país. No involucra nuestro territorio”.

Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna declaración pública del presidente Trump que confirme o aborde las recientes declaraciones de Sheinbaum de que el ejército estadounidense no intervendrá en México.

El presidente estadounidense también ha abogado previamente por el uso de la fuerza militar contra los cárteles de la droga para frenar el flujo de drogas ilícitas y la inmigración ilegal proveniente de la frontera sur. Ha sancionado a altos mandos del Cártel del Noreste, una de las bandas de narcotráfico más peligrosas de México y una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

