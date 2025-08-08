Trump ordena al ejército de Estados Unidos combatir a los carteles latinoamericanos considerados organizaciones terroristas

OAN Staff Abril Elfi
Viernes, 8 de agosto de 2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó acciones militares contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos designados como organizaciones terroristas extranjeras. Esta directiva permite a las fuerzas estadounidenses atacar a estos grupos tanto en tierra como en el mar, intensificando la estrategia de Estados Unidos para combatir el narcotráfico.
Según un informe publicado inicialmente por el periódico The New York Times, la autorización daría a las fuerzas estadounidenses permiso para enfrentarse a varios cárteles latinoamericanos que trafican drogas como el fentanilo a través de la frontera entre Estados Unidos y México.
“El presidente está decidido no solo a desmantelar, sino a destruir por completo, el Cártel de Los Soles del dictador venezolano Nicolás Maduro y a aniquilar sus operaciones en el hemisferio occidental”, declaró una fuente cercana a la Casa Blanca, según informó el tabloide diario The New York Post.
El esfuerzo se está coordinando entre varios departamentos, incluyendo el Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés), el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (DNI, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro (USDT, por sus siglas en inglés), según una fuente que contactó a la prensa.
“La principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, por lo que tomó la audaz decisión de designar a varios cárteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras”, declaró la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado a Fox News Digital.
Mientras tanto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció el viernes que el ejército estadounidense no invadirá territorio mexicano, en respuesta a las sugerencias de que Washington, D.C., tomaría medidas contra los cárteles en su país.
“No tiene nada que ver con territorio mexicano”, dijo. “Tiene que ver con su país. No involucra nuestro territorio”.
Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna declaración pública del presidente Trump que confirme o aborde las recientes declaraciones de Sheinbaum de que el ejército estadounidense no intervendrá en México.
El presidente estadounidense también ha abogado previamente por el uso de la fuerza militar contra los cárteles de la droga para frenar el flujo de drogas ilícitas y la inmigración ilegal proveniente de la frontera sur. Ha sancionado a altos mandos del Cártel del Noreste, una de las bandas de narcotráfico más peligrosas de México y una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.What do YOU think? Click here to jump to the comments!
Sponsored Content Below