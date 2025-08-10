Trump nominó a la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, como la representante adjunta de Estados Unidos en la ONU

OAN Staff Abril Elfi
Sábado, 9 de agosto de 2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado, como la próxima representante adjunta de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU).
El sábado, en un mensaje publicado en la red social Truth, el presidente Trump anunció su nominación, afirmando que realizó un “trabajo fantástico” como portavoz del Departamento de Estado.
Trump elogió a Bruce como “Gran Patriota, Personalidad Televisiva y Autora de Bestsellers”, destacando su reciente papel como portavoz del Departamento de Estado durante su segundo mandato.
“Tammy ha servido con distinción… donde hizo una labor fantástica”, escribió Trump. “Representará a nuestro país de forma brillante en las Naciones Unidas”.
Bruce respondió diciendo que se siente “honrada” de haber servido como portavoz del Departamento de Estado y afortunada por su nuevo cargo.
Bruce ha sido colaboradora política y analista en Fox News durante más de 20 años. También ha escrito obras como “El miedo mismo: Exponiendo la agenda destructiva de la izquierda”.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.What do YOU think? Click here to jump to the comments!
Sponsored Content Below