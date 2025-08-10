Trump nominó a la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, como la representante adjunta de Estados Unidos en la ONU

La portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Tammy Bruce, ofreció una rueda de prensa sobre diversos temas, como la guerra en Ucrania, y pidió el fin de la guerra en la Franja de Gaza el 29 de abril de 2025 en Washington, D.C., en el Departamento de Estado de EE. UU. (Foto de Andrew Thomas / Middle East Images / Middle East Images vía AFP) (Foto de ANDREW THOMAS/Middle East Images/AFP vía Getty Images)



OAN Staff Abril Elfi

Sábado, 9 de agosto de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado, como la próxima representante adjunta de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU).

El sábado, en un mensaje publicado en la red social Truth, el presidente Trump anunció su nominación, afirmando que realizó un “trabajo fantástico” como portavoz del Departamento de Estado.

Trump elogió a Bruce como “Gran Patriota, Personalidad Televisiva y Autora de Bestsellers”, destacando su reciente papel como portavoz del Departamento de Estado durante su segundo mandato.

“Tammy ha servido con distinción… donde hizo una labor fantástica”, escribió Trump. “Representará a nuestro país de forma brillante en las Naciones Unidas”.

Bruce respondió diciendo que se siente “honrada” de haber servido como portavoz del Departamento de Estado y afortunada por su nuevo cargo.

Bruce ha sido colaboradora política y analista en Fox News durante más de 20 años. También ha escrito obras como “El miedo mismo: Exponiendo la agenda destructiva de la izquierda”.

