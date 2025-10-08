Trump: La ‘primera fase’ del acuerdo de paz en Gaza fue un éxito; todos los ‘rehenes serán liberados’ pronto

(Background) US President Donald Trump shakes hands with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on April 7, 2025. (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images) / (Center) Khalil al-hayya, Hamas chief negotiator. (Photo by Naser Jafari/AFP via Getty Images)

Martes, 7 de octubre de 2025

El presidente Donald Trump anunció que Hamás e Israel han firmado la primera fase del marco del acuerdo de paz, un primer paso para poner fin a la guerra de 734 días.

Trump hizo el anuncio en Truth Social el miércoles por la noche. La primera fase del acuerdo de paz permitirá la liberación de todos los rehenes vivos que se encuentran actualmente cautivos del grupo terrorista.

Serán liberados el sábado y el acuerdo se firmará el jueves en Egipto, según fuentes citadas por The Times Of Israel.

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a la línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y perpetua. ¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS PACIFICADORES!”, escribió Trump en la plataforma.

Esta es una noticia de última hora. Para más información por favor regrese pronto.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

