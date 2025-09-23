Trump instó a los aliados de la OTAN a derribar aviones rusos que violen su espacio aéreo y dice que el apoyo de Estados Unidos “dependerá de las circunstancias”

(Fondo) NUEVA YORK, NUEVA YORK – 23 DE SEPTIEMBRE: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (izq.), habla durante una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU (AGNU), en la sede de las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. Los líderes mundiales se reunieron para el 80.º periodo de sesiones de la AGNU, cuyo tema de este año para la reunión mundial anual es “Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”. (Foto de Chip Somodevilla/Getty Images)/ (Centro) Un director táctico del AWACS de la OTAN evalúa la situación aérea y de superficie a bordo de un avión de vigilancia aérea AWACS (Sistema de Alerta y Control Aerotransportado) de la OTAN durante un vuelo sobre el espacio aéreo polaco como parte de la nueva misión Eastern Sentry de la alianza el 19 de septiembre de 2025. La OTAN declaró el 19 de septiembre de 2025 que había desplegado aviones para interceptar aviones rusos que violaban el espacio aéreo estonio, calificándolo como una prueba del comportamiento “imprudente” de Moscú y de la disposición de la alianza para contrarrestarlo. (Foto de JOHN THYS / AFP) (Foto de JOHN THYS/AFP vía Getty Images)



OAN Staff Brooke Mallory

Martes, 23 de septiembre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a tomar medidas militares decisivas contra las aeronaves rusas que violan el espacio aéreo de la alianza, demostrando un firme liderazgo en respuesta a una serie de recientes violaciones en Europa del Este.

En su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, durante una reunión bilateral con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, el presidente Trump coincidió cuando se le preguntó si creía que los países de la OTAN deberían derribar aviones rusos si violaban su espacio aéreo.

“Sí, lo creo”, respondió el presidente Trump, señalando también que el apoyo de Estados Unidos en operaciones de este tipo dependería completamente de las circunstancias, de situaciones específicas.

Trump enfatizó además que, si bien apoya el derecho de la OTAN a defender su espacio aéreo, no ha comprometido a las fuerzas estadounidenses a ninguna intervención militar directa que implique la invasión del espacio aéreo por parte de aviones rusos.

En las últimas semanas, se han reportado aeronaves y drones rusos que se infiltran en el espacio aéreo de países miembros de la OTAN como Polonia, Rumania y Estonia. La OTAN ha respondido con firmes advertencias, dejando clara su disposición a hacer todo lo necesario para evitar que estas violaciones continúen.

Uno de los incidentes, según se informa, involucró a tres aviones de combate rusos MiG-31 que ingresaron brevemente al espacio aéreo estonio.

Los aviones fueron finalmente interceptados por cazas italianos de la OTAN, siendo escoltados fuera del espacio aéreo después de aproximadamente 12 minutos. La OTAN respondió al incidente invocando el Artículo 4 de su tratado fundacional, que permite consultas cuando un estado miembro percibe una amenaza a su seguridad.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también ha advertido repetidamente a Rusia que la alianza utilizará todos los medios militares y no militares necesarios para defender a sus miembros contra las violaciones del espacio aéreo.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

