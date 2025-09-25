Trump firma un acuerdo que otorga a los inversores estadounidenses el control mayoritario sobre TikTok

WASHINGTON, D.C. – 25 DE SEPTIEMBRE: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 25 de septiembre de 2025 en Washington, D.C. Trump firmó proclamaciones y una orden ejecutiva, incluyendo la aprobación de la venta parcial de las operaciones de TikTok en Estados Unidos, tras una ley de 2024 que exige a su empresa matriz, ByteDance, desinvertir o enfrentar una prohibición. (Foto de Andrew Harnik/Getty Images)

OAN Staff Katherine Mosack

Jueves, 25 de septiembre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un proyecto de ley que describe su plan para transferir el control mayoritario de TikTok a inversores estadounidenses.

Trump habló previamente con el presidente chino, Xi Jinping, el viernes e informó que ambos habían avanzado en un nuevo acuerdo con TikTok.

El jueves, el presidente mantuvo su relación cordial con el presidente chino, diciendo a los periodistas en la Oficina Oval que “tuvo una muy buena conversación con el Presidente Xi”.

“Lo respeto mucho. Espero que él también me respete mucho a mí. Hablamos de TikTok y otras cosas, pero hablamos de TikTok y nos dio el visto bueno”, dijo Trump.

El acuerdo en la Orden Ejecutiva, titulado “Salvar TikTok mientras se protege la seguridad nacional”, permite a un grupo de inversores estadounidenses, entre ellos Oracle y Silver Lake, adquirir la mayor parte de la participación en la nueva red social. El propietario actual, la empresa china ByteDance, mantendrá menos del 20 % del capital.

La empresa estará valorada en 14,000 millones de dólares, según el vicepresidente J.D. Vance.

Oracle inspeccionará y reentrenará el algoritmo de recomendación con datos de usuarios estadounidenses, además de proporcionar seguridad a TikTok.

“Lo fundamental que queríamos lograr era mantener TikTok en funcionamiento, pero también queríamos asegurarnos de proteger la privacidad de los datos de los estadounidenses como lo exige la ley, tanto porque es lo correcto como porque es un requisito legal de la ley que aprobó el año pasado el Congreso”, dijo Vance.

Además de sus conversaciones telefónicas aparentemente amistosas, ambos líderes mundiales planean reunirse en persona, primero en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en octubre. Trump también tiene previsto un viaje a China para 2026, y Xi también tiene previsto visitar Estados Unidos posteriormente.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

