Trump federaliza la policía de Washington D.C. y despliega la Guardia Nacional para combatir el crimen: “¡Hagamos que nuestra capital sea grande otra vez!”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el secretario del Interior, Doug Burgum (izq./der.), el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el director del FBI, Kash Patel, hablan durante una conferencia de prensa para abordar la delincuencia en Washington, D. C., en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, el 11 de agosto de 2025. El presidente Donald Trump anunció el lunes el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y la puesta a cargo de la policía de Washington para combatir la delincuencia en la capital estadounidense. “Hoy es el Día de la Liberación de Washington D. C. y vamos a recuperar nuestra capital”, declaró Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Lunes, 11 de agosto de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que el departamento de policía de Washington, D.C., quedará bajo control federal y desplegará la Guardia Nacional para frenar la inseguridad y la violencia en la capital del país.

Antes del anuncio en el podio de la Casa Blanca, el presidente Trump publicó un mensaje en el que anunciaba: “¡Washington, D.C. será liberada hoy!”.

“El crimen, el salvajismo, la inmundicia y la escoria desaparecerán. ¡Voy a hacer que nuestra capital sea grande de nuevo! ¡Los días de matar o herir sin piedad a personas inocentes se acabaron! Arreglé rápidamente la frontera (¡cero ilegales en los últimos 3 meses!), ¡¡¡D.C. es la siguiente!!! Gracias por su atención a este asunto. Presidente DJT”, añadió Trump.

La Casa Blanca también publicó un gráfico que revela que la tasa de homicidios en Washington, D.C., fue de 27.54 por 100.000 en 2024, lo que fue sustancialmente más alto que las capitales de varias otras naciones, incluidas Bogotá, Ciudad de México, Islamabad, Lima, Ottawa, París, La Habana, Delhi, Londres y Madrid.

La conferencia de prensa de la Casa Blanca comenzó con Trump declarando su deseo de “rescatar la capital de nuestra nación del crimen, el derramamiento de sangre, el caos y la miseria”.

“Esta es una emergencia trágica. Y es vergonzoso para mí estar aquí”, declaró Trump. “No me gusta estar aquí hablando de lo insegura, sucia y repugnante que era esta otrora hermosa capital, con grafitis por todas partes”.

“Esta no es una zona extensa”, continuó. “Lo que se necesita son normas y regulaciones, y se necesita a las personas adecuadas para implementarlas”.

El presidente Trump reveló que había firmado una orden ejecutiva y un memorando presidencial para invocar los poderes presidenciales bajo la Ley de Autonomía, federalizando así legalmente la fuerza policial de la ciudad durante 30 días.

“Aquí tenemos barrios marginales. Nos deshacemos de ellos. Sé que no es políticamente correcto. Dirán: “¡Qué terrible!”. No. Nos deshacemos de los barrios marginales donde viven, caravanas de jóvenes que descontrolan las calles de la ciudad a todas horas del día”, declaró Trump. “Se está convirtiendo en una situación de total anarquía”.

“Incorporaremos al ejército si es necesario. Por cierto, contaremos con la Guardia Nacional”, continuó, señalando que la operación policial conjunta “iniciará de inmediato operativos policiales masivos dirigidos a pandillas conocidas, narcotraficantes y redes criminales, para sacarlos de las calles, tal vez del país, porque muchos de ellos ingresaron ilegalmente a nuestro país”.

El presidente declaró que la operación también incluirá el embellecimiento de la capital del país.

“También hablamos de embellecimiento. Somos, potencialmente, la capital más hermosa del mundo”, reveló Trump. “La gente viene de Iowa, viene de Indiana, viene y luego los asaltan. No va a suceder. Sigan viniendo, porque… para cuando organicen su viaje, volverá a ser seguro y estará limpio”.

“Vamos a desalojar los campamentos de personas sin hogar de todos nuestros hermosos parques, por los que ahora mucha gente no puede caminar”, añadió Trump. “Algunas de esas personas son de diferentes países, de diferentes partes del mundo. Nadie sabe quiénes son. No tienen ni idea. Pero están ahí, desalojando a la gente de los pasos subterráneos y espacios públicos de toda la ciudad. Hay muchos lugares a donde pueden ir, y les ayudaremos en todo lo que puedan, pero no se les permitirá convertir nuestra capital en un páramo a la vista del mundo.”

La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, también intervino en la conferencia, destacando el papel que desempeñará la Fiscal Federal Jeanine Pirro para garantizar que los delincuentes violentos cumplan condenas en prisión por delitos violentos.

“Nuestra arma secreta aquí en D.C. es la Fiscal Federal Jeanine Pirro, una de las fiscales más estrictas y exjueza”, declaró Bondi. No más delincuencia desenfrenada en nuestra hermosa capital. No más adolescentes matando a golpes a hombres discapacitados. No más de eso, no más tiroteos desde automóviles. Haremos todo lo posible.”

Además, el presidente Trump declaró que espera que se anime a otras ciudades, como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, a “autolimpiarse”, o quizás él mismo tome medidas similares para reducir la delincuencia violenta y la falta de vivienda.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

