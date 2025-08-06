Trump donará el primer sueldo presidencial de su segundo mandato a la renovación de la Casa Blanca

US President Donald TruEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 6 de agosto de 2025 para anunciar que Apple invertirá 100 000 millones de dólares adicionales en Estados Unidos, lo que eleva su compromiso total a 600 000 millones de dólares en los próximos cuatro años. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP) (Foto de BRENDAN SMIALOWSKI/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Katherine Mosack

Miércoles, 6 de agosto de 2025

En su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que donará su primer sueldo de su segundo mandato a la Asociación Histórica de la Casa Blanca para apoyar las renovaciones en curso de la “Casa del Pueblo”.

Durante su primer mandato, el presidente Trump también donó la totalidad de su salario anual de $400,000 dólares, pagado en cuotas trimestrales de $100,000 dólares, a diversas agencias gubernamentales, desde la Administración de Pequeñas Empresas hasta el Departamento de Salud y Servicios Humanos, declarando que había “donado fielmente todo su salario desde que asumió el cargo”, en línea con sus promesas de campaña, según TIME.

El miércoles de esta semana, Trump compartió la noticia reciente en sus redes sociales. El comandante en jefe del Partido Republicano enfatizó que está “orgulloso de ser el único presidente” en donar su salario, “con la posible excepción del difunto y gran George Washington”.

“Mi primer cheque de pago fue para la Asociación Histórica de la Casa Blanca, ya que estamos realizando renovaciones muy necesarias en la hermosa Casa del Pueblo. Se están llevando a cabo grandes mejoras y embellecimiento en la Casa Blanca, a niveles nunca vistos desde su creación original,” escribió el presidente.

Al donar sus ingresos presidenciales, Trump sigue los pasos del expresidente Herbert Hoover, el primero en renunciar al salario presidencial, ya que era financieramente independiente antes de ganar las elecciones.

Según se informa, John F. Kennedy también donó la totalidad de su salario presidencial, considerando que contaba con un importante fondo fiduciario de su padre antes de asumir el cargo, según cartas escritas por su entonces secretaria de prensa de la Casa Blanca.

El anuncio sigue de cerca a otro de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la semana pasada.

Leavitt explicó que la administración Trump comenzará la construcción de un nuevo salón de baile dentro de la Casa Blanca este septiembre. Sin embargo, el anuncio generó críticas en línea, y muchos acusaron al presidente de “desperdiciar dinero de los impuestos” en la estructura de aproximadamente 200 millones de dólares y 90,000 pies cuadrados.

No obstante, la Casa Blanca reveló en ese momento que el proyecto será financiado por el presidente y otros donantes, no por los contribuyentes estadounidenses.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!