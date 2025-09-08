Trump dona la Biblia familiar a un museo de Washington D. C. y se compromete a defender el derecho a la oración en las escuelas públicas: “Estados Unidos se fundó sobre la fe”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión sobre libertad religiosa en la educación en el Museo de la Biblia en Washington, D.C., el 8 de septiembre de 2025. (Foto de SAUL LOEB / AFP) (Foto de SAUL LOEB/AFP vía Getty Images)

Lunes, 8 de septiembre de 2025

El presidente Donald Trump reveló que entregó personalmente la Biblia de la familia Trump al Museo de la Biblia en Washington, D.C.

El lunes, el presidente Trump se dirigió a la Comisión de Libertad Religiosa de la Casa Blanca en el Museo de la Biblia, anunciando la donación y hablando sobre los fundamentos religiosos de Estados Unidos.

“Durante miles de años, la Biblia ha moldeado la civilización, la ética, el arte y la literatura, y ha traído esperanza, sanación y transformación a incontables millones de vidas. La Biblia también es una parte importante de la historia estadounidense; por eso me complace anunciarlo. Hace apenas unos momentos, entregué personalmente la Biblia de la familia Trump que me regaló mi madre”, declaró Trump.

“Recuerdo la vez que me la regaló, pero se usó en mis dos inauguraciones y también se exhibió en el museo, y supongo que ahora se exhibirá justo aquí, en el corazón de la capital de nuestra nación”, continuó. “Y es un honor. Eso es un honor”.

El presidente continuó enfatizando el papel que la fe ha desempeñado en el desarrollo y la fortaleza nacional de Estados Unidos, afirmando: “Tenemos que recuperar la religión en Estados Unidos, recuperarla con más fuerza que nunca”.

“Estados Unidos se fundó sobre la fe, como sabemos, y lo llevo diciendo mucho tiempo, cuando la fe se debilita, nuestro país parece debilitarse”, continuó. “Y bajo la administración Trump, estamos defendiendo nuestros derechos y restaurando nuestra identidad como nación bajo Dios. Somos una nación bajo Dios, y siempre lo seremos”.

Además, el presidente anunció que está ordenando al Departamento de Educación que instituya nuevas directrices que protejan el derecho a la oración en las escuelas públicas ante “graves amenazas a la libertad religiosa en las escuelas estadounidenses”.

“Durante la mayor parte de la historia de nuestro país, la Biblia estuvo presente en todas las aulas del país; sin embargo, en muchas escuelas hoy en día, los estudiantes son adoctrinados con propaganda antirreligiosa y algunos son castigados por sus creencias religiosas. Castigados con mucha severidad”, declaró Trump.

El presidente no proporcionó detalles, aunque Savannah Newhouse, secretaria de prensa del Departamento de Educación, declaró que la agencia “espera con interés apoyar la visión del presidente Trump de promover la libertad religiosa en nuestras escuelas de todo el país”.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

