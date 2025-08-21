Trump dice que patrullará personalmente las calles de Washington junto con la policía y la Guardia Nacional

(I) WASHINGTON, D.C. – 21 DE AGOSTO: Miembros de la Guardia Nacional de Carolina del Sur patrullan frente a Union Station el 21 de agosto de 2025 en Washington, D.C. El gobierno de Trump ha desplegado oficiales federales y de la Guardia Nacional en el Distrito para poner al Departamento de Policía Metropolitana de D.C. bajo control federal y contribuir a la prevención del delito en la capital del país. (Foto de Kevin Dietsch/Getty Images) / (D) WASHINGTON, D.C. – 21 DE AGOSTO: Oficiales del Departamento de Policía Metropolitana responden a un tiroteo en la calle H Northeast el 21 de agosto de 2025 en Washington, D.C. El gobierno de Trump ha desplegado oficiales federales y de la Guardia Nacional en el Distrito para poner al Departamento de Policía Metropolitana de D.C. bajo control federal y contribuir a la prevención del delito en la capital del país. (Foto de Kevin Dietsch/Getty Images)

OAN Staff Abril Elfi

Jueves, 21 de agosto de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció sus planes de unirse personalmente a las patrullas de las fuerzas del orden y la Guardia Nacional en Washington, D.C., como parte de la intensificación de la lucha contra la delincuencia en la capital.

El anuncio se realizó durante una entrevista radial el jueves.

Trump explicó al locutor de radio conservador Todd Starnes que saldría con la policía y el ejército para supervisar el aumento de efectivos de las fuerzas del orden federales y la Guardia Nacional.

“Creo que esta noche saldré con la policía y, por supuesto, con el ejército. Así que vamos a hacer un buen trabajo. La Guardia Nacional es excelente. Han hecho un trabajo fantástico”, dijo Trump.

Hace una semana, el presidente Trump desplegó la Guardia Nacional para apoyar a la policía local, debido al aumento de la delincuencia en Washington D. C.

Esto ocurrió después de que Edward Coristine, un joven de 19 años del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), fuera brutalmente atacado durante un intento de robo de auto y agresión a una mujer en Washington, D. C., el 3 de agosto. Conocido por su apodo en línea “Big Balls”, Coristine estaba con su pareja cerca de Swann Street NW, en el barrio de Logan Circle, cuando un grupo de aproximadamente 10 pandilleros juveniles rodeó su vehículo. Sufrió una conmoción cerebral, fractura de nariz y un ojo morado.

La Casa Blanca informó que desde que los oficiales federales llegaron a D.C. el 7 de agosto, se han realizado más de 600 arrestos, incluidos al menos 251 extranjeros que habían estado viviendo ilegalmente en el país.

Sin embargo, a pesar de que el distrito está siendo desalojado, la intervención federal ha generado controversia y resistencia. La alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, y otros funcionarios locales han expresado su oposición, argumentando que la atención debe centrarse en los criminales más violentos, en lugar de en la aplicación de la ley migratoria y el desmantelamiento de los campamentos de personas sin hogar.

Manifestantes de izquierda furiosos también han llenado las calles para expresar su oposición a la intervención federal, portando carteles anti-Trump.

Esta es una noticia de última hora. Vuelva pronto para ver las actualizaciones.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

