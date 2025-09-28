Trump desplegará tropas en Portland para defenderse de los “terroristas domésticos” en medio de protestas contra ICE

WASHINGTON, D.C. – 26 DE SEPTIEMBRE: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de la prensa al salir de la Casa Blanca el 26 de septiembre de 2025 en Washington, D.C. Bajo presión de Trump, el Departamento de Justicia acusó formalmente al exdirector del FBI, James Comey, de realizar declaraciones falsas y obstruir un procedimiento del Congreso relacionado con la investigación sobre Rusia de septiembre de 2020. (Foto de Kevin Dietsch/Getty Images)

OAN Staff Katherine Mosack

Sábado, 27 de septiembre de 2025

El presidente Donald Trump ha declarado que enviará tropas estadounidenses a Portland, Oregón, para protegerse de Antifa y otros “terroristas domésticos”.

El sábado por la mañana, el presidente hizo el anuncio en Truth Social.

“A petición de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instruyó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, a proporcionar todas las tropas necesarias para proteger Portland, devastada por la guerra, y cualquier instalación de ICE asediada de ataques de Antifa y otros terroristas nacionales”, declaró.

Trump continuó afirmando que también autoriza el uso de fuerza total, de ser necesario.

Portland ha sido declarada ciudad santuario desde 2017, lo que significa que no cumple con las leyes federales de inmigración ilegal.

Tras un tiroteo mortal en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Dallas, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, solicitó el envío de agentes federales de diversas agencias a ciudades de todo el país para proteger a los agentes e instalaciones del ICE.

Portland podría ser la primera ciudad en ver el plan de Bondi en acción tras la toma militar temporal de Washington, D.C. por parte de Trump para controlar la epidemia de delincuencia en la capital.

Tras años de violencia, especialmente durante los disturbios de Black Lives Matter (BLM, por sus siglas en inglés) de 2020, Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que designa formalmente a Antifa como organización terrorista nacional.

“Antifa es una organización militarista y anarquista que exige explícitamente el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos, las autoridades policiales y nuestro sistema legal”, declaró la Casa Blanca en la orden. “Utiliza medios ilegales para organizar y ejecutar una campaña de violencia y terrorismo en todo el país para lograr estos objetivos”.

En respuesta al tiroteo en Dallas, presuntamente perpetrado por Joshua Jahn, de 29 años y ya fallecido, Trump atribuyó el violento crimen a “redes de terrorismo doméstico”, como Antifa, que perpetúan una retórica dañina.

“La violencia continua de los terroristas de la izquierda radical, tras el asesinato de Charlie Kirk, debe cesar. Los agentes del ICE y otros valientes miembros de las fuerzas del orden están gravemente amenazados. Ya hemos declarado a ANTIFA como organización terrorista, y esta semana firmaré una orden ejecutiva para desmantelar estas redes de terrorismo doméstico”, publicó el presidente en Truth Social el miércoles. “¡Hago un llamamiento a todos los demócratas para que detengan esta retórica contra el ICE y las fuerzas del orden estadounidenses, ya!”

Los demócratas de Oregón criticaron la decisión de Trump de enviar tropas federales a su ciudad más poblada.

La representante Maxine Dexter (demócrata por Oregón), cuyo distrito incluye Portland, calificó el despliegue como “un flagrante abuso de poder y una traición a nuestros valores estadounidenses más fundamentales”.

“Los autoritarios se valen del miedo para dividirnos”, escribió el sábado a X. “Portland no les dará eso”.

“Mi oficina se está comunicando con la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional para obtener más información. No hemos recibido información sobre el motivo ni el propósito de ninguna misión militar. No existe ninguna amenaza para la seguridad nacional en Portland. Nuestras comunidades están seguras y tranquilas. Les pido a los habitantes de Oregón que mantengan la calma y disfruten de un hermoso día de otoño. Haremos más comentarios cuando tengamos más información”, declaró la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, el sábado.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

