Trump defiende plan para importar carne argentina y argumenta que los ganaderos estadounidenses “tienen que bajar sus precios”

QUEMADO, TEXAS – 13 DE JUNIO: El ganadero José Esquivel se prepara para partir tras inspeccionar su campo de ganado el 13 de junio de 2023 en Quemado, Texas. Ganaderos y agricultores han comenzado a sacrificar sus rebaños debido a la sequía y los altos costos en la región, lo que amenaza con una posible subida pronunciada de los precios de la carne de res del país. (Foto de Brandon Bell/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Miércoles, 22 de octubre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su decisión de importar carne de res de Argentina tras las críticas de los productores de carne y los republicanos de los estados agrícolas, argumentando que necesitan “bajar los precios”.

En una publicación del miércoles en Truth Social, Trump escribió: “Los ganaderos, a quienes admiro, no entienden que la única razón por la que les va tan bien, por primera vez en décadas, es porque impuse aranceles al ganado que entra a Estados Unidos, incluyendo un arancel del 50% para Brasil”.

“Si no fuera por mí, estarían haciendo lo mismo que han hecho durante los últimos 20 años. ¡Terrible! Sería bueno que lo entendieran, pero también tienen que bajar los precios, porque el consumidor también es un factor muy importante para mí”, concluyó Trump.

La publicación de Trump surge tras las críticas a su propuesta de comprar carne argentina para bajar los precios al consumidor, ya que el rebaño total de ganado en Estados Unidos es el más pequeño desde la década de 1950.

En una rara ruptura con las políticas del presidente Trump, la senadora republicana Deb Fischer (Republicano de Nebraska) anunció que tiene “profundas preocupaciones” sobre el plan propuesto.

“Desde que escuché los comentarios del presidente que sugerían que Estados Unidos compraría carne de res de Argentina, me he puesto en contacto con su administración y mis colegas para aclarar mis dudas y expresar mi profunda preocupación. También he alertado sobre el lamentable estado de nuestra economía agrícola y los impactos negativos que enfrenta la industria agrícola de Nebraska, el motor económico de nuestro estado”, escribió Fischer en una publicación del martes en la red social X.

“En resumen: si el objetivo es abordar los precios de la carne de res en los supermercados, este no es el camino. En este momento, la intervención del gobierno en el mercado de la carne de res perjudicará a nuestros ganaderos. Estados Unidos cuenta con carne de res segura y confiable, y es el único punto positivo en nuestra economía agrícola en crisis. Los ganaderos de Nebraska no pueden permitirse que se les quite la alfombra cuando apenas están progresando o apenas están cubriendo sus gastos. Recomiendo encarecidamente a la administración Trump que se centre en acuerdos comerciales que beneficien a nuestros productores agrícolas, no en acuerdos importantes que hagan más daño que bien”, añadió.

Mientras tanto, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos de Carne de Res, Colin Woodall, declaró que el plan de Trump “solo genera caos en un momento crítico del año para los productores ganaderos estadounidenses, sin hacer nada para reducir los precios en los supermercados”.

“Es imperativo que el presidente Trump y la secretaria de Agricultura, Brook Rollins, permitan que los mercados ganaderos funcionen”, continuó.

Woodall también respondió a la declaración del presidente Trump del miércoles, anunciando que su organización “no puede respaldar al presidente mientras socava el futuro de los agricultores y ganaderos familiares al importar carne argentina para intentar influir en los precios”.

A pesar de las críticas, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, declaró en una entrevista con la CNBC el martes que la administración Trump mantiene su compromiso de garantizar el éxito de los ganaderos estadounidenses, al tiempo que intenta reducir los costos para los consumidores.

Rollins señaló que pronto anunciará un importante esfuerzo para reactivar la producción de carne de res estadounidense mediante la apertura de más tierras y plantas de procesamiento con el fin de aumentar la cantidad de ganado nacional.

“Una mayor oferta, incluso alineada con una mayor demanda, permitirá que esos precios bajen, pero también tendrá una industria vital para que estos ganaderos puedan sobrevivir, que es lo que tenemos que hacer”, afirmó Rollins.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!