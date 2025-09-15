Trump critica duramente a la gobernadora de Nueva York por apoyar a Mamdani, una “comunista de clase media”, y sugiere que podrían retirarle fondos federales

NUEVA YORK, NUEVA YORK – 31 DE JULIO: La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, asiste a una conferencia de prensa sobre prevención de la violencia armada y seguridad pública el 31 de julio de 2023 en la ciudad de Nueva York. La alcaldesa Adams estuvo acompañada por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y miembros del gobierno local y estatal, así como de grupos de lucha contra la violencia, para presentar el plan del Grupo de Trabajo para la Prevención de la Violencia Armada de la Ciudad de Nueva York para la seguridad comunitaria. El plan, de 485 millones de dólares, reunirá a personas de 20 agencias especializadas en seguridad pública, atención médica, desarrollo laboral y educación para ayudar a frenar la violencia armada en las comunidades más afectadas. (Foto de Michael M. Santiago/Getty Images)

Lunes, 15 de septiembre de 2025

El presidente Donald Trump criticó duramente a la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, tras su apoyo al socialista demócrata Zohran Mamdani, candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York que lidera las encuestas.

El domingo, Hochul respaldó a Mamdani en un artículo de opinión en el New York Times, tras meses de rumores de presión tras su aplastante victoria en las primarias demócratas a la alcaldía de Nueva York.

En el artículo, Hochul declaró que, aunque no está de acuerdo con Mamdani en todo, cree que sigue siendo un “líder que comparte mi compromiso con un Nueva York donde los niños puedan crecer seguros en sus vecindarios y donde las oportunidades estén al alcance de todas las familias. Escuché a un líder centrado en hacer que la ciudad de Nueva York sea asequible, un objetivo que apoyo con entusiasmo”.

Sin embargo, Hochul también enfatizó que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) debe contar con todos los recursos para mantener nuestras calles y el metro seguros, haciendo referencia a cómo Mamdani apoyó previamente el movimiento de desfinanciamiento policial durante las protestas de Black Lives Matter (BLM, por sus siglas en inglés) de 2020. Además, Nueva York debe seguir siendo el centro de la economía global, continuó, aparentemente en respuesta a la propuesta de Mamdani de subir los impuestos a las corporaciones, lo cual podría alejar a las empresas de la ciudad.

El artículo de Hochul concluyó destacando la importancia de tener un alcalde fuerte de la ciudad de Nueva York que se enfrente al presidente Trump, explicando que cualquiera que acepte su sucia influencia o se beneficie de ella está comprometido desde el principio.

El presidente Trump respondió poco después al respaldo de Hochul, sugiriendo que podría retirar los fondos federales.

“La gobernadora Kathy Hochul de Nueva York ha respaldado al comunista ‘del medio’ Zohran Mamdani, candidato a la alcaldía de Nueva York. Este es un hecho bastante impactante y muy perjudicial para la ciudad de Nueva York. ¿Cómo puede suceder algo así?”, escribió Trump.

“Washington seguirá esta situación muy de cerca. No hay razón para enviar dinero decente… presidente DJT”, añadió el presidente.

Mientras tanto, el respaldo de Hochul se presenta como un avance significativo en la carrera por la alcaldía de Nueva York, ya que probablemente ejercerá más presión sobre otros demócratas importantes de Nueva York que aún no han emitido su respaldo a Mamdani, incluyendo al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), y al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York).

Mamdani, el claro favorita en la contienda, anunció que está “agradecido con la gobernadora por su apoyo para unificar nuestro partido, así como por el trabajo que ha realizado enfrentándose al presidente Trump, asegurando almuerzos gratuitos para nuestros niños y ampliando el acceso al cuidado infantil”.

