Trump critica a ABC y NBC como un “brazo del Partido Demócrata”

(Fondo) FILADELFIA, PENSILVANIA – 9 DE SEPTIEMBRE: La señalización de ABC News se instala en el centro de archivos de medios del Centro de Convenciones de Pensilvania un día antes del debate presidencial del 9 de septiembre de 2024 en Filadelfia, Pensilvania. La candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, y el candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, se enfrentarán en su primer debate el martes por la noche en el Centro Nacional de la Constitución. (Foto de Chip Somodevilla/Getty Images) / (D) TOPSHOT – Los candidatos presidenciales demócratas Hillary Clinton (izq.) y Bernie Sanders (der.) participan en el Debate de Candidatos Demócratas de NBC News – YouTube el 17 de enero de 2016 en el Centro Gaillard de Charleston, Carolina del Sur. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP) (Foto de TIMOTHY A. CLARY/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Lunes, 25 de agosto de 2025

El presidente Donald Trump criticó recientemente a ABC y NBC, destacando su sesgo de extrema izquierda en su contra, al tiempo que sugería que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) debería revocar sus licencias de transmisión.

El domingo por la noche, el presidente Trump acudió a su red social Truth Social para criticar a las dos principales cadenas por lo que describió como información “sesgada y falsa”.

“¿Por qué ABC y NBC FAKE NEWS, dos de las peores y más sesgadas cadenas del mundo, no pagan millones de dólares al año en LICENCIAS? Deberían perder sus licencias por su cobertura injusta de republicanos y/o conservadores, pero como mínimo, ¡deberían pagar una fortuna por tener el privilegio de usar las ondas más valiosas en cualquier lugar y en cualquier momento! ¡El periodismo corrupto no debería ser recompensado, debería ser eliminado!”, escribió Trump.

El presidente Trump argumentó que, a pesar de haber tenido éxitos históricos en los primeros ocho meses de su segundo mandato, las dos cadenas publicaron mayoritariamente noticias negativas, sugiriendo que son “SIMPLEMENTE UN BRAZO DEL PARTIDO DEMÓCRATA”.

“A pesar de su gran popularidad y, según muchos, de estar entre los mejores ocho meses de la historia presidencial, ABC y NBC FAKE NEWS, dos de las peores y más sesgadas cadenas de la historia, me dan un 97 % de malas noticias. Si ese es el caso, son simplemente un brazo del Partido Demócrata y, según muchos, la FCC debería revocarles sus licencias. Estoy totalmente de acuerdo con eso porque son tan sesgados y mentirosos que representan una verdadera amenaza para nuestra democracia”.

El presidente se ha enfrentado repetidamente con los principales medios de comunicación, acusando a las principales cadenas y presentadores de tener una cobertura sesgada e injusta desde su regreso al cargo.

Si bien ABC y NBC News no cuentan con licencias de la FCC para el contenido noticioso proporcionado directamente por las cadenas, sí poseen licencias para sus filiales locales en todo el país, que requieren una licencia de la FCC para operar.

“Las emisoras ocupan una posición muy singular en el mercado en comparación con otras entidades”, declaró el presidente de la FCC, Brendan Carr, en abril. “Cuentan con licencia de la FCC. Al otorgar una licencia a alguien para operar, necesariamente se prohíbe a otros utilizar esas vías de transmisión. Por ello, tienen una obligación de interés público. Y creo que, con el paso de los años, la FCC se ha retractado en gran medida de la aplicación del estándar de interés público”.

“No creo que sea correcto. Creo que, dados los beneficios únicos que se derivan de una licencia federal de radiodifusión, es importante que la FCC realmente exija a estas entidades rendir cuentas ante el interés público”, continuó. “Y de ahí se derivan muchas normas y regulaciones. La distorsión de las noticias es un factor, y creo que la FCC debería velar por el interés público con firmeza”.

Sin embargo, cualquier intento de revocar licencias por aparente sesgo político probablemente se enfrentaría a impugnaciones legales, ya que los tribunales han revocado previamente intentos similares por considerarlos violaciones de la Primera Enmienda.

La noticia surge tras la decisión de ABC News de resolver una demanda por difamación interpuesta por el presidente Trump, acordando pagar 15 millones de dólares a su biblioteca presidencial. La demanda se relacionaba con la falsa afirmación del colaborador de ABC, George Stephanopoulos, de que Trump fue declarado responsable de violación y de difamar a la víctima de dicha violación, a pesar de que ninguno de los veredictos implicaba la declaración de violación según la ley de Nueva York.

ABC News emitió una disculpa pública poco después, y Stephanopoulos aceptó pagar un millón de dólares a Trump para sus honorarios legales.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!