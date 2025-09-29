Trump confirma hablará en la reunión de altos mandos militares en Quantico convocada por el secretario de Defensa de Estados Unidos

QQUANTICO, VIRGINIA – 28 DE SEPTIEMBRE: El letrero de la Base del Cuerpo de Marines de Quantico se ve afuera de la puerta principal el 28 de septiembre de 2025 en Quantico, Virginia. Según informes, cientos de generales y almirantes de alto rango del ejército estadounidense han recibido órdenes de acudir a la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia, para una inusual reunión presencial esta semana, para que el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, pueda informar a los oficiales superiores en persona sobre la ética guerrera que visualiza para las fuerzas armadas de cara al futuro. (Foto de Samuel Corum/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Lunes, 29 de septiembre de 2025

El presidente Donald Trump tiene previsto hablar en una reunión de alto nivel de líderes militares estadounidenses en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico el martes.

La reunión, convocada por el secretario de Guerra Pete Hegseth, se considera sin precedentes por su escala y alcance. La participación del presidente Trump no formaba parte del plan original, sino que se añadió a petición propia.

El presidente republicano declaró su intención de debatir los éxitos militares y transmitir un mensaje alentador a los líderes militares allí reunidos.

Se ha convocado a aproximadamente 800 generales y almirantes estadounidenses de todo el mundo, junto con sus asesores militares de alto rango. Uno de los objetivos de la reunión, según se informó, era debatir los avances militares y fortalecer el espíritu de guerra dentro de las fuerzas armadas.

Hegseth ha enfatizado durante mucho tiempo la necesidad de estándares más estrictos y un retorno a los valores tradicionales.

Mientras tanto, se le preguntó al presidente sobre la naturaleza de la reunión del martes, a lo que respondió: “Es realmente una reunión muy agradable para hablar de lo bien que nos va en términos militares, de estar en excelente forma, de muchas cosas buenas y positivas. Es simplemente un buen mensaje”.

“Tenemos gente excelente que viene, y es simplemente un ‘espíritu de cuerpo'”, declaró Trump, haciendo referencia a la frase francesa que significa espíritu de grupo. “De eso se trata. Hablamos de lo que estamos haciendo, lo que están haciendo ellos y cómo lo estamos haciendo”.

La reunión incluirá a cientos de generales y almirantes de una estrella o superior de todo el mundo, así como a asesores de alto nivel convocados por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Se espera que Hegseth exponga su visión para el futuro de las fuerzas armadas.

“Que sea amigable con los generales y almirantes de todo el mundo”, declaró Trump sobre Hegseth, cuestionando el interés en la historia. “Actúan como si esto fuera algo malo. ¿No es genial que venga gente de todo el mundo a estar con nosotros?”.

El evento se llevará a cabo en Quantico, un centro educativo e instalación militar tanto para la Infantería de Marina como para el FBI, ubicado a unas 30 millas de Washington, D.C.

Se espera que el número de asistentes supere los 1000, según la senadora Tammy Duckworth (demócrata por Illinois). Duckworth ha rechazado la insistencia del Pentágono en una reunión presencial, cuestionando por qué no se podía realizar virtualmente, preguntando qué entidades cubrirían los gastos de viaje y advirtiendo que el esperado cierre del gobierno podría afectar los viajes de regreso.

Se espera que la reunión se filme y que esté disponible para el público más adelante.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

