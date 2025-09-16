Trump anunció que El Partido Republicano celebrará su primera Convención de Medio Término, mostrando “las grandes cosas que hemos logrado”

MILWAUKEE, WISCONSIN – 18 DE JULIO: Caen globos tras la aceptación oficial de la nominación presidencial republicana por parte del expresidente estadounidense Donald Trump en el cuarto día de la Convención Nacional Republicana, celebrada en el Foro Fiserv el 18 de julio de 2024 en Milwaukee, Wisconsin. Delegados, políticos y fieles republicanos se encuentran en Milwaukee para la convención anual, que concluye con la aceptación de la nominación presidencial de su partido por parte del expresidente Donald Trump. La Convención Nacional Republicana se celebra del 15 al 18 de julio. (Foto de Leon Neal/Getty Images)

Martes, 16 de septiembre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que, antes de las elecciones de 2026, el Partido Republicano organizará una Convención de Medio Término “para mostrar los logros que hemos alcanzado desde las elecciones presidenciales de 2024”.

Tradicionalmente, las convenciones nacionales de los partidos se celebran cada cuatro años para nominar candidatos, lo que convierte esta decisión en una medida sin precedentes. No obstante, la próxima convención puede revitalizar a sus simpatizantes y destacar los numerosos logros del Partido Republicano desde la reelección del presidente Trump.

El martes, el presidente anunció la primera Convención Nacional del Partido Republicano.

”Los republicanos celebrarán una Convención de Medio Término para mostrar los logros que hemos alcanzado desde las elecciones presidenciales de 2024. La fecha y el lugar se determinarán próximamente. Estén atentos, ¡será un evento espectacular y muy emocionante! Presidente DJT”, escribió Trump.

El 47.º presidente planteó la idea por primera vez en agosto.

“El Partido Republicano lo está haciendo muy bien. Millones de personas se han unido a nosotros en nuestra lucha por HACER QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE OTRA VEZ. Ganamos todos los aspectos de las elecciones presidenciales y, basándonos en el gran éxito que estamos teniendo, estamos listos para GANAR A LO GRANDE EN LAS ELECCIONES DE MEDIO TERMINO”, escribió Trump el 28 de agosto.

“En vista de esto, estoy considerando recomendar una Convención Nacional al Partido Republicano, justo antes de las elecciones de medio término. Es algo que nunca se ha hecho antes”, continuó Trump en una publicación en Truth Social. “¡¡¡ESTÉN ATENTOS!!!”

Según informes, Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata, también ha estado considerando la misma idea, considerando una posible convención demócrata en 2026.

Las elecciones intermedias de 2026 serán un punto clave, ya que determinarán qué partido controla el Congreso. Los 435 escaños de la Cámara de Representantes y los 34 del Senado estarán en juego.

El control del Senado también es especialmente significativo. Dada la edad de varios jueces de la Corte Suprema, cualquier vacante podría otorgar al Senado el poder de influir en la Corte durante décadas, confirmando o bloqueando nominaciones.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

