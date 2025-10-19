Trump anuncia el fin de la ayuda exterior a Colombia y califica al presidente Petro de “narcotraficante”

El presidente colombiano Gustavo Petro (centro) habla durante la juramentación del nuevo director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, en la Escuela de Policía General Santander en Bogotá el 18 de febrero de 2025. (LUIS ACOSTA/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Domingo, 19 de octubre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin de la ayuda exterior y los subsidios a Colombia tras alegar que el gobierno colombiano está “fomentando” la producción masiva de sustancias ilícitas.

El domingo, Trump criticó duramente al presidente colombiano Gustavo Petro, acusándolo de ser un “narcotraficante” en una publicación de Truth Social, al tiempo que anunciaba el fin de la ayuda exterior a Colombia.

“El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un narcotraficante que incentiva fuertemente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos que no son más que una estafa a largo plazo”, escribió Trump.

“A PARTIR DE HOY, ESTOS PAGOS, NI NINGUNA OTRA FORMA DE PAGO NI SUBSIDIOS, YA NO SE REALIZARÁN A COLOMBIA”.

El presidente continuó explicando que la principal industria de producción de drogas en Colombia consiste en la venta de cantidades masivas de producto a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos.

El presidente Trump concluyó amenazando a Maduro, ordenándole que clausure la industria de producción de drogas en Colombia, “o Estados Unidos se la cerrará, y no será una buena decisión”.

Mientras tanto, Petro acusó a Estados Unidos de asesinar a un pescador en un ataque aéreo en septiembre, que según funcionarios estadounidenses fue un ataque contra “narcoterroristas confirmados”.

“Funcionarios del gobierno estadounidense cometieron un asesinato y violaron nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narcotráfico y su actividad diaria era la pesca. La embarcación colombiana estaba a la deriva y tenía activada la señal de socorro debido a una falla en el motor. Esperamos explicaciones del gobierno estadounidense”, escribió Petro el sábado en una publicación de X.

En ese momento, el presidente Trump declaró que el ataque tenía como objetivo “carteles del narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”.

Además, tras el anuncio dominical de Trump, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció otro ataque estadounidense en aguas sudamericanas, afirmando que el objetivo era un buque asociado con el Ejército de Liberación Nacional, un grupo rebelde colombiano, que transportaba “cantidades sustanciales de narcóticos”.

La enérgica acción del presidente Trump contra Petro se produce tras su anuncio de operaciones de la CIA en Venezuela, mientras la administración Trump busca atacar agresivamente las principales operaciones de producción de drogas en Sudamérica.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

