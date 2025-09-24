Trump afirma que Ucrania puede recuperar territorio ocupado por Rusia con apoyo de la Unión Europea

TOPSHOT – Miembros ucranianos del batallón OPFOR (fuerza de oposición) viajan en un vehículo blindado de transporte de personal durante un entrenamiento militar en la región de Donetsk el 26 de septiembre de 2023, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Roman PILIPEY / AFP) (Foto de ROMAN PILIPEY/AFP víaGetty Images)

Miércoles, 24 de septiembre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparentemente ha modificado su discurso respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, proclamando que Kiev puede recuperar todo el territorio confiscado por Rusia, tras haber sugerido previamente que Ucrania tendría que ceder territorio para poner fin a la guerra.

El martes, el presidente Trump hizo el anuncio en una publicación en Truth Social tras reunirse con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

“Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y tras observar los problemas económicos que le está causando a Rusia, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda Ucrania a su estado original. Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable”, escribió Trump.

“¿Por qué no? Rusia ha estado luchando sin rumbo durante tres años y medio, una guerra que una verdadera potencia militar debería haber ganado en menos de una semana. Esto no distingue a Rusia. De hecho, la hace parecer un tigre de papel”, continuó.

Cuando los habitantes de Moscú y de todas las grandes ciudades, pueblos y distritos de Rusia descubran la verdadera naturaleza de esta guerra, la casi imposibilidad de conseguir gasolina a través de las largas filas que se forman, y todos los demás problemas que afectan a su economía de guerra, donde la mayor parte de su dinero se gasta en combatir a Ucrania, que tiene un gran espíritu y cada vez está mejor, Ucrania podrá recuperar su país y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!

“Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe. En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos países. Seguiremos suministrando armas a la OTAN para que hagan lo que quieran con ellas”, añadió el presidente.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, argumentó en Fox News que el presidente ruso, Vladimir Putin, presionó a Trump para que apoyara a Ucrania, ya que lo habían descubierto mintiendo sobre su deseo de terminar la guerra en repetidas ocasiones.

“El hecho de que Putin le mintiera al presidente Trump tantas veces también marcó una diferencia entre nosotros”, declaró Zelenski a Bret Baier, de Fox News.

Las autoridades de Moscú respondieron poco después a la “nueva postura” del presidente Trump sobre Ucrania, advirtiendo que la continuación de la guerra solo llevaría a Kiev a negociar desde una posición más débil.

“Rusia no es en absoluto un tigre. Aun así, Rusia se compara más con un oso. No hay osos de papel”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en respuesta a la afirmación de Trump de que Rusia se presenta como un “tigre de papel”.

Ucrania está “intentando demostrar a sus patrocinadores en Europa y a sus asesores que puede luchar, pero no deben olvidar que, con cada día que pasa, si Ucrania se niega a negociar, su posición negociadora solo empeora”, añadió.

Según se informa, Rusia ha podido capturar entre 170 y 215 millas cuadradas de nuevo territorio cada mes desde mayo, según DeepStateMap, un campo de batalla que rastrea los cambios.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

