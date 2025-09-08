Tribunal de apelaciones confirma fallo de 83.3 millones de dólares a Donald Trump por difamar a E. Jean Carroll

WASHINGTON, D.C. – 20 DE MARZO: Una persona camina al amanecer cerca del Capitolio de los Estados Unidos el 20 de marzo de 2017 en Washington, D.C. El Senado celebrará una audiencia de confirmación para el candidato a la Corte Suprema, Neil Gorsuch, y el director del FBI, James Comey, testificará ante el Comité Permanente Selecto de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones de 2016. (Foto de Zach Gibson/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Lunes, 8 de septiembre de 2025

Un tribunal federal de apelaciones confirmó la sentencia de 88,3 millones de dólares impuesta al presidente Donald Trump en relación con el veredicto por difamación de la escritora E. Jean Carroll.

El fallo del lunes del Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos confirmó la decisión de un tribunal inferior, que concluyó que el presidente Trump difamó a Carroll en 2019, tras negar haberla agredido sexualmente durante un encuentro breve que Carroll describe en un libro publicado en 2019, ocurrido en el probador de una tienda departamental en la década de 1990.

El presidente Trump negó repetidamente las afirmaciones de Carroll, afirmando que nunca la conoció y, en cambio, insinuando que ella estaba inventando el incidente para aumentar las ventas del libro.

Las reiteradas negaciones de Trump llevaron a Carroll a presentar acusaciones de difamación.

“Concluimos que Trump no ha identificado ningún fundamento que justifique reconsiderar nuestra decisión previa sobre la inmunidad presidencial. También concluimos que el tribunal de distrito no erró en ninguno de los fallos impugnados y que las indemnizaciones por daños y perjuicios del jurado son justas y razonables”, se lee en el dictamen del tribunal.

“El expediente de este caso respalda la determinación del tribunal de distrito de que el grado de responsabilidad de la conducta del Sr. Trump fue notablemente alto, quizás sin precedentes”, continúa el dictamen.

El panel de tres jueces dictaminó que las declaraciones del presidente Trump en las que calificaba a Carroll de mentirosa, “que fueron vistas por entre 85,8 y 104 millones de personas”, provocaron que Carroll recibiera “ataques instantáneos y continuos en Twitter, Facebook y correos electrónicos. Recibió miles de estos ataques, incluyendo cientos de amenazas de muerte”.

El fallo se produce tras un rechazo por separado de una apelación de Trump en otro caso relacionado con Carroll por parte del mismo tribunal. En dicho caso, el equipo legal de Trump impugnó la presentación de pruebas por parte de Carroll en la demanda civil, que incluían la grabación de Access Hollywood, que salió a la luz durante la campaña presidencial de 2016.

La apelación podría llegar a la Corte Suprema, ya que el panel completo de jueces se negó a escuchar la apelación de Trump.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

