Tres Muertos y un sospechoso bajo custodia tras tiroteo en un estacionamiento de Target en Austin, Texas

AUSTIN, TEXAS – 11 DE AGOSTO: Una cesta vacía de Target se ve cerca de una tienda Target el 11 de agosto de 2025 en Austin, Texas. Tres personas murieron después de que un hombre armado abriera fuego en el estacionamiento de una tienda Target en el norte de Austin. El sospechoso fue arrestado tras ser encontrado por la policía en el sur de Austin. (Foto de Brandon Bell/Getty Images)

OAN Staff Katherine Mosack

Lunes, 11 de agosto de 2025

Un sospechoso ha sido detenido tras el asesinato a tiros de tres personas frente a una tienda Target en Austin, Texas, según la policía.

La identidad de las tres víctimas y del sospechoso aún no se ha revelado a la prensa. Sin embargo, la policía describió al tirador como un “hombre de 32 años” con antecedentes de problemas de salud mental.

El lunes, a las 2:15 p.m., hora local, la policía de Austin recibió una llamada sobre disparos en una tienda Target en Research Boulevard.

Según informes, el sospechoso de 32 años desató el caos en el estacionamiento de Target antes de robar un vehículo, disparando mortalmente a su dueño en el proceso, y huir del lugar. Su escape se frustró cuando estrelló el auto robado, para luego robar descaradamente otro de un concesionario cercano.

La policía encontró al tirador en el sur de Austin, donde los agentes utilizaron una pistola Taser para reducirlo, según la jefa de policía Lisa Davis.

Las tres víctimas fueron encontradas en el estacionamiento. Dos murieron en el lugar del crimen, mientras que una falleció tras ser trasladada a un hospital, añadió.

“Este es un día muy triste para Austin. Es un día muy triste para todos nosotros”, dijo Davis. “Mi más sentido pésame a las familias”.

La sucursal de Target emitió el siguiente comunicado sobre la tragedia, expresando su pesar por las víctimas y sus familias, y afirmando que está cooperando con las autoridades locales en la investigación:

“Estamos devastados por la violencia ocurrida hoy en nuestra tienda en Austin, Texas. Acompañamos con el corazón a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida, a nuestro equipo en Austin y a todos los afectados por esta tragedia. Estamos trabajando con las autoridades en la investigación y agradecemos a los socorristas que actuaron con rapidez en el lugar. En los próximos días, seguiremos colaborando con las autoridades y brindaremos recursos de apoyo, incluyendo terapia de duelo, a nuestro equipo”.

La investigación policial está en curso. Consulte la página más tarde para obtener más información.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

