Stephen King elimina publicación que afirmaba que Charlie Kirk apoyaba la lapidación de homosexuales

Sábado, 13 de septiembre de 2025

El escritor estadounidense de novelas de terror, Stephen King, enfrentó fuertes críticas por su reacción al asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El miércoles, día del fatal ataque, el presentador de Fox News, Jesse Watters, escribió en su cuenta de la red social X: “Charlie Kirk no era un hombre ‘polémico’ ni ‘polarizador’. Charlie era un patriota”.

El autor de más de 60 novelas respondió: “Abogaba por lapidar a los homosexuales. Solo lo digo”.

Dave Rubin, de The Rubin Report, se encuentra entre los conservadores que reprendieron la declaración de King, señalando que, como hombre abiertamente homosexual, Kirk lo trató bien.

“Oye, @StephenKing, eres más monstruoso que cualquiera de los personajes que has creado”, respondió. “Charlie siempre fue amable conmigo y con mi esposo. Compartimos el pan muchas veces, y siempre nos trató con respeto”.

“Incluso vino a casa hace poco y, con un giro inesperado, no nos tiró piedras”, añadió. “Escribe sobre eso alguna vez, idiota”.

Elon Musk, propietario de la red social X, comentó sobre la publicación de Rubin en la plataforma: “¿Por qué Stephen King publicaría algo tan descaradamente falso?”, a lo que Rubin respondió: “Bueno, es un escritor de ficción”.

El senador Mike Lee (republicano por Utah) condenó las palabras del autor de It en línea, sugiriendo que los herederos de Kirk lo demandaran.

“Por favor, compartan si están de acuerdo en que los herederos de Charlie Kirk deberían demandar a Stephen King por difamación por esta acusación atrozmente falsa”, dijo Lee el jueves. “Se pasó de la raya. Saldrá caro”.

El senador Ted Cruz (republicano por Texas) también escribió una respuesta a la afirmación de King.

“Eres un mentiroso horrible, malvado y retorcido”, dijo el congresista. “No, no lo hizo”.

Añadió: “¿Por qué eres tan deshonesto y estás tan lleno de odio?”.

A la mañana siguiente, el viernes, King retiró su publicación inicial y emitió una disculpa en respuesta a las críticas de Cruz.

“El horrible, malvado y retorcido mentiroso se disculpa”, escribió el autor. “Esto es lo que me pasa por leer algo en Twitter sin verificar los hechos. No volverá a suceder”.

King respondió a varios en su perfil, admitiendo su error y repitiendo que ya se había disculpado.

“Me disculpo por decir que Charlie Kirk defendía la lapidación de personas homosexuales. Lo que en realidad demostró fue cómo algunas personas seleccionan cuidadosamente los pasajes bíblicos”, escribió King más tarde el viernes.

La representante Anna Paulina Luna (republicana por Florida) no aceptó la retractación de King.

“Charlie Kirk promovió un diálogo abierto para las personas homosexuales en el Partido Republicano; claramente sigues hablando tonterías”, replicó. “Deberías hacerte un favor y dejar de hablar de X y reflexionar sobre quién eres como persona [porque] lo que dijiste e hiciste después de su asesinato es mucho más aterrador que tus libros”.

Sin embargo, el senador Cruz respondió de nuevo a King, diciendo que agradecía sus disculpas.

“Todos nosotros, en ambos partidos, deberíamos tratarnos con respeto y decencia, incluso si discrepamos en política”, escribió Cruz. “Charlie lo hacía a diario, y yo lo admiraba por ello”.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

