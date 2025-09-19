Starbucks: “No hay restricciones para que los clientes usen el nombre de Charlie Kirk en sus pedidos”

Se sirve café en una cafetería Starbucks el 25 de febrero de 2025 en Chicago, Illinois. Starbucks anunció en un correo electrónico publicado ayer que recortará 1100 empleos en toda la empresa y eliminará varias bebidas de su menú para agilizar el servicio al cliente. (Foto de Scott Olson/Getty Images) / El activista de derecha Charlie Kirk debate con estudiantes de CSUN durante su gira “American Comeback” en CSUN en Northridge, California, el 6 de marzo de 2025. (Foto de Benjamin Hanson / Middle East Images vía AFP) (Foto de BENJAMIN HANSON/Middle East Images/AFP vía Getty Images)

Viernes, 19 de septiembre de 2025

Starbucks ha ordenado a su personal que escriba el nombre de Charlie Kirk en las tazas de café si los clientes se lo piden en honor al cofundador de Turning Point USA (TPUSA, por sus siglas en inglés), asesinado.

Desde que Kirk recibió un disparo mortal la semana pasada en un evento en la Universidad del Valle de Utah, resurgió un video publicado en el TikTok de Kirk en julio, de un evento anterior organizado por TPUSA, donde un estudiante le pidió su pedido de Starbucks. El estudiante lo vio “llevar una taza de Starbucks todo el día” e hizo algunas conjeturas sobre lo que estaba bebiendo.

“Es literalmente solo té Mint Majesty con dos mieles y bebo como nueve al día; si no, me quedaría sin voz”, respondió Kirk.

Quienes lamentan la muerte de Kirk han estado pidiendo su bebida favorita bajo su nombre en memoria del activista conservador.

El lunes se difundió un video de TikTok, supuestamente grabado en un Starbucks de Yucaipa, California, en el que se ve a una mujer pidiendo el nombre de Kirk en su taza, y la barista se niega, diciendo: “No podemos usar nombres políticos”. Ella se ofreció a escribir “Charlie”, y la clienta le dijo que “lo olvidara”.

Starbucks respondió a la controversia en un comunicado el martes.

“Starbucks es una empresa construida sobre la conexión humana”, declaró la compañía. “Llevar un nombre, en lugar de un número, a cada pedido ha sido una parte fundamental de la experiencia en Starbucks durante décadas. La mayoría de los clientes usan su propio nombre. Y cuando un cliente quiere usar un nombre diferente, incluido el de Charlie Kirk, al pedir su bebida en nuestra cafetería, nos esforzamos por respetar su preferencia”.

El comunicado continuó explicando que hubo casos anteriores en los que personas “intentaron abusar del sistema” para que los baristas gritaran lemas o palabras “sexualmente explícitas u ofensivas” en lugar de sus nombres. Los baristas de Starbucks han recibido capacitación para “pedir respetuosamente al cliente que use un nombre diferente cuando intenten usar lemas o frases políticas en lugar del suyo”.

“Estamos aclarando con nuestro equipo que los clientes pueden usar los nombres, por sí solos, en sus pedidos de cafetería, como deseen”, declaró Starbucks.

El gigante del café actualizó el comunicado el miércoles:

“No hay restricciones para que los clientes usen el nombre de Charlie Kirk en sus pedidos, y estamos haciendo seguimiento con nuestro equipo”, decía la actualización.

También se ha extendido por las redes sociales un movimiento sobre los planes de los dolientes de pedir la bebida de Kirk el día que habría sido su 32º cumpleaños, el 14 de octubre.

Además del homenaje de octubre, los simpatizantes de Kirk están pidiendo a Starbucks que nombre el té Mint Majesty en su honor. Una petición en Change.org pide a Starbucks que cambie el nombre a “Kirk Special” o “The Charlie Kirk”. La petición cuenta actualmente con 3747 firmas verificadas.

Un simpatizante comentó en la petición: “No hemos ido a Starbucks en más de 8 años, pero iríamos allí a comprar la bebida que le encantaba a Charlie”.

