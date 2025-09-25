Starbucks cerrará tiendas y despedirá a 900 empleados como parte de plan de restructuración de US$1.000 millones

Una taza de café de Starbucks se ve dentro de una cafetería Starbucks en Washington, D.C., el 17 de abril de 2018, tras el anuncio de la compañía de que cerrará más de 8000 locales en EE. UU. el 29 de mayo para impartir “educación sobre prejuicios raciales” tras el arresto de dos hombres negros en una de sus cafeterías. (Foto de SAUL LOEB / AFP) (Foto de SAUL LOEB/AFP vía Getty Images)

Jueves, 25 de septiembre de 2025

Starbucks ha anunciado planes para cerrar sus locales menos rentables y eliminar 900 puestos de trabajo no minoristas con el fin de consolidar la empresa, como parte de un plan de reestructuración de 1000 millones de dólares.

Se espera que los cierres reduzcan el número de tiendas de la compañía a aproximadamente 18,300 para finales del año fiscal 2025, frente a las 18,734 que tenía al 29 de junio. El anuncio, realizado el jueves, indicó que se espera que el número de tiendas del gigante del café disminuya un 1 % en Estados Unidos y Canadá.

El jueves, el director ejecutivo de Starbucks, Brian Niccol, publicó una extensa entrada de blog dirigida a los empleados, donde les notificó sobre los próximos “paquetes de indemnización y apoyo, incluyendo extensiones de beneficios”.

“Seguiremos gestionando cuidadosamente los costos y nos mantendremos enfocados en las áreas clave que impulsan el crecimiento a largo plazo”, escribió Niccol. “Durante la revisión, identificamos cafeterías donde no podemos crear el entorno físico que nuestros clientes y socios esperan, o donde no vemos una trayectoria hacia un rendimiento financiero, y estas ubicaciones serán cerradas… Cada año, abrimos y cerramos cafeterías por diversas razones, desde el rendimiento financiero hasta el vencimiento de contratos de arrendamiento. Esta es una medida más significativa que entendemos que afectará a socios y clientes. Nuestras cafeterías son centros de la comunidad, y cerrar cualquier local es difícil”, añadió.

Además, el director ejecutivo reveló que la corporación está invirtiendo en mejorar la experiencia del cliente, la dotación de personal y la tecnología.

“Estas medidas buscan reforzar lo que vemos que funciona y priorizar nuestros recursos para lograrlo. Los primeros resultados de las mejoras en las cafeterías muestran que los clientes visitan con más frecuencia, se quedan más tiempo y comparten comentarios positivos. Gracias a la inversión en más socios con delantales verdes que trabajan en horas punta, hemos observado mejoras en las transacciones, las ventas y los tiempos de servicio, además de socios más satisfechos y comprometidos”, escribió Niccol.

Las acciones de Starbucks han aumentado alrededor de un 9% desde que Niccol, exdirector ejecutivo de Chipotle, asumió el cargo en agosto de 2024.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

