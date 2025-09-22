Sinclair Broadcast Group no emitirá ‘Jimmy Kimmel Live!’ cuando el programa regrese a ABC

COCKEYSVILLE, MARYLAND – 17 DE JULIO: El letrero de Sinclair Broadcast Group, Inc. se ve cerca de su sede el 17 de julio de 2024 en Cockeysville, Maryland. Sinclair es el segundo mayor operador de estaciones de televisión de EE. UU., con 193 estaciones en todo el país en más de 100 mercados. (Foto de Kevin Dietsch/Getty Images)

OAN Staff Sophia Flores

Lunes, 22 de septiembre de 2025

ABC anunció el regreso de “Jimmy Kimmel Live!” a su cadena, pero Sinclair, uno de los mayores propietarios de estaciones de televisión locales en Estados Unidos, afirma que sus afiliadas de ABC no emitirán el programa.

The Walt Disney Company, propietaria de ABC, la cadena que retiró a Kimmel del aire tras sus controvertidas declaraciones sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, anunció en un comunicado el lunes que Kimmel regresará a ABC el martes por la noche.

Sin embargo, a pesar de esto, Sinclair Broadcasting, propietaria y operadora de 178 estaciones de televisión en 81 mercados, respondió a la noticia informando a sus espectadores que no emitirá el programa nocturno de entrevistas. Treinta de sus estaciones son afiliadas a ABC.

“A partir del martes por la noche, Sinclair reemplazará ‘Jimmy Kimmel Live!’ en nuestras estaciones afiliadas a ABC con programación de noticias”, declaró un portavoz de Sinclair. “Estamos en conversaciones con ABC mientras evaluamos el posible regreso del programa”.

Cuando estalló la controversia sobre Kimmel y lo retiraron del aire, Sinclair calificó su monólogo sobre Kirk como “inapropiado y profundamente insensible en un momento crítico para nuestro país”.

“Creemos que las emisoras tienen la responsabilidad de educar y promover un diálogo respetuoso y constructivo en nuestras comunidades”, declaró entonces el vicepresidente de Sinclair, Jason Smith. “Este incidente pone de relieve la necesidad imperiosa de que la FCC tome medidas regulatorias inmediatas para abordar el control que las grandes cadenas nacionales ejercen sobre las emisoras locales”.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

