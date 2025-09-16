Se retiran dos cargos estatales de asesinato contra Luigi Mangione, acusado de disparar al director ejecutivo de UnitedHealthcare

NUEVA YORK, NUEVA YORK – 16 DE SEPTIEMBRE: Luigi Mangione es escoltado por la policía a su llegada a una audiencia donde sus abogados presionan para que se desestimen los cargos estatales de asesinato por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en el Tribunal Penal de Manhattan el 16 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. Mangione está acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, a finales del año pasado. Enfrenta 11 cargos por el tiroteo del 4 de diciembre frente a un hotel en el centro de Manhattan, que desencadenó una intensa búsqueda. También enfrenta cargos federales de asesinato y otros cargos en Pensilvania, donde fue arrestado. (Foto de Spencer Platt/Getty Images)

OAN Staff Sophia Flores

Martes, 16 de septiembre de 2025

Un juez de Nueva York desestimó los cargos principales en la causa penal contra Luigi Mangione, sospechoso de acechar y disparar fatalmente al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

El martes, durante una audiencia previa al juicio de 15 minutos en la Corte Suprema de Manhattan, el juez Gregory Carro desestimó los cargos de asesinato en primer grado como acto de terrorismo y de asesinato en segundo grado como acto de terrorismo contra Mangione.

La fiscalía argumentó que el plan de Mangione para asesinar a Thompson fue orquestado para “transmitir violentamente un mensaje social y político al público en general”.

“No se presentó evidencia de un deseo de aterrorizar al público, infundir temor generalizado, participar en una campaña de violencia más amplia ni de conspirar con grupos terroristas organizados”, dictaminó el Juez Carro en una decisión escrita de 12 páginas. “En este caso, el delito —el asesinato atroz, pero selectivo y discreto de una persona— es muy diferente de los ejemplos de terrorismo establecidos en el estatuto”.

No obstante, el otro cargo de asesinato en segundo grado se mantiene.

“El Ministerio Público presentó pruebas suficientes de que el acusado asesinó a Brian Thompson en una ejecución premeditada y calculada. Sin embargo, esto no significa que el acusado lo hiciera con intención terrorista”, escribió Carro en su decisión.

El fallo significa que Mangione ahora podrá optar a la libertad condicional si es declarado culpable en el juicio. Antes de la decisión del martes, se enfrentaba a una pena de entre 25 años y cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, el joven de 27 años aún enfrenta otros cargos federales que conllevan la pena de muerte.

Debe regresar a la corte el 1 de diciembre de 2025.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

