Se descarrilan 35 vagones de tren de Union Pacific en el condado de Palo Pinto, Texas

OAN Staff Abril Elfi

Martes, 12 de agosto de 2025

Un tren con 35 vagones de Union Pacific se descarriló en el condado de Palo Pinto, cerca de Gordon, Texas.

Las autoridades informaron que el descarrilamiento ocurrió alrededor de la 1:45 p. m. del martes, sobre un puente ferroviario en Coalville Road, al norte de la carretera estatal 183.

Según las autoridades, 35 vagones de tren transportaban materiales peligrosos. Sin embargo, ninguno de ellos presentó indicios de fugas en el lugar.

En este momento, no hay evacuaciones en el lugar ni se reportan heridos.

Esta es una historia en desarrollo. Por favor regrese más tarde para ver las actualizaciones.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

