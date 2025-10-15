Se concede libertad condicional a los adolescentes que golpearon a ex empleado de DOGE

WASHINGTON, D.C. – 9 DE MARZO: Elon Musk, asesor principal de la Casa Blanca, camina hacia la Casa Blanca tras aterrizar en el Marine One en el Jardín Sur con el presidente estadounidense Donald Trump (no aparece en la imagen) el 9 de marzo de 2025 en Washington, D.C. Trump regresaba a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en Mar-a-Lago, su club privado en Florida. (Foto de Samuel Corum/Getty Images)

Staff Bailey Broadwater

Miércoles, 15 de octubre de 2025

Dos adolescentes condenados por agredir al exempleado de DOGE, Edward Coristine, evitarán la cárcel.

Un joven y una joven de 15 años, ambos de Hyattsville, Maryland, fueron sentenciados a libertad condicional por un juez de D.C. tras declararse culpables de agresión simple por su participación en la brutal agresión de Coristine.

El hombre recibió una libertad condicional de 12 meses y se le permitió regresar a casa bajo arresto domiciliario estricto, mientras que la mujer recibió una libertad condicional de nueve meses y fue enviada a un albergue juvenil local.

Coristine, el exmiembro del DOGE conocido como “Big Balls”, sufrió una conmoción cerebral, una fractura de nariz y otras lesiones después de que él y un amigo fueran atacados por un grupo de adolescentes en agosto.

El miércoles, en el Despacho Oval, Trump dijo que el juez debería avergonzarse.

Durante su aparición en “The Charlie Kirk Show”, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó duramente la decisión de encarcelar a los dos adolescentes.

“Uno de los grandes problemas en Washington D. C. es que estos jóvenes reciben un simple tirón de orejas”, declaró. “Esta administración tiene una filosofía completamente diferente. Necesitamos ley y orden”.

Coristine respondió a la sentencia en una publicación en la red social X, pidiendo el fin de los crímenes sin sentido.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!