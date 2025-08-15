Schwarzenegger se entrena para acabar con la manipulación del mapa electoral de California del gobernador Newsom

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA – 14 DE AGOSTO: El gobernador de California, Gavin Newsom, habla sobre la “Ley de Respuesta a la Fraude Electoral” en una conferencia de prensa en el Centro para la Democracia del Museo Nacional Japonés-Americano el 14 de agosto de 2025 en Los Ángeles, California. Newsom habló sobre un posible referéndum en California sobre la redistribución de distritos para contrarrestar el intento legislativo de añadir cinco escaños republicanos a la Cámara de Representantes en el estado de Texas. (Foto de Mario Tama/Getty Images)

El exgobernador republicano de California, Arnold Schwarzenegger, se opone activamente al plan de redistribución de distritos del gobernador Gavin Newsom, que muchos consideran una manipulación de los distritos electorales. Se ha unido a la iniciativa para impugnar el plan.

Schwarzenegger, quien anteriormente defendió reformas no partidistas de redistribución de distritos durante su mandato como gobernador, ha condenado públicamente la manipulación de los distritos electorales como algo “malvado”, enfatizando que socava los principios democráticos al permitir que los políticos manipulen los límites electorales para obtener beneficios partidistas.

Como exactor de Hollywood, famoso por interpretar al asesino cíborg “Terminator” en la película de 1984, afirma que se une a la batalla contra los esfuerzos de redistribución de distritos del actual gobernador demócrata.

A finales de julio, los legisladores republicanos de Texas propusieron un nuevo mapa del Congreso. Los demócratas de California contrarrestaron los esfuerzos de redistribución de distritos de Texas proponiendo también planes para modificar su mapa de distritos mediante una elección especial para reducir la representación republicana, con el apoyo del gobernador Newsom.

Schwarzenegger es solo uno de los muchos republicanos en el Estado Dorado que se oponen a estos planes, dejando clara su postura en una publicación en la red social X el viernes.

La publicación incluía una imagen de la estrella de “Terminator” haciendo ejercicio con una camiseta que decía “A LA MIERDA CON LOS POLÍTICOS” y “ACABE CON LA MANIPULACIÓN DE GERRYMANDERING” con la leyenda: “Me estoy preparando para la batalla de la manipulación de los distritos electorales”.

Esta no es la primera vez que el exgobernador republicano se posiciona contra la manipulación de distritos electorales. A principios de este año, Daniel Ketchell, portavoz de Schwarzenegger, emitió un comunicado en el que expuso su postura.

“El gobernador Schwarzenegger tiene 20 años de experiencia combatiendo la manipulación de distritos electorales, arrebatando el poder a los políticos y devolviéndoselo a la gente, donde corresponde, y cree que la manipulación de distritos electorales es perversa, independientemente de quién la practique”, declaró Ketchell. “Sigue fiel a la regla que aprendemos en preescolar: dos errores no hacen un acierto”.

También añadió que Schwarzenegger “seguirá estando del lado de la gente y no de los políticos, de ninguno de los dos partidos, en este asunto”.

Schwarzenegger ha respaldado durante mucho tiempo la comisión independiente de redistribución de distritos de California, considerada ampliamente como un modelo para mapas legislativos y congresuales justos.

También se opone a la iniciativa de los demócratas el expresidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy (republicano de California), quien está liderando un esfuerzo para recaudar 100 millones de dólares para luchar contra la medida de manipulación de los distritos electorales, dicen las fuentes.

