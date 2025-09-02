Ryan Routh, el supuesto asesino fallido de Trump, se prepara para representarse a sí mismo en el juicio

Ryan Wesley Routh, presunto asesino de Trump, sonríe en su foto policial (Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach)

OAN Staff Abril Elfi

Martes, 2 de septiembre de 2025

Ryan Routh, el fallido “aspirante a asesino” de 59 años que intentó asesinar al presidente Donald Trump el año pasado, se prepara para representarse a sí mismo en su juicio ante un tribunal federal.

Routh tiene una audiencia preliminar programada para el martes en Fort Pierce, Florida.

Previamente, la jueza federal de distrito Aileen Cannon aceptó la petición de Routh de representarse a sí mismo, pero también le designó un abogado de reserva. La selección del jurado está programada para comenzar el 8 de septiembre en el tribunal federal de Fort Pierce.

El juicio comenzará casi un año después del supuesto intento de asesinato, ocurrido el 15 de septiembre de 2024 en el club de golf de Trump en West Palm Beach.

Routh fue arrestado después de que un agente del Servicio Secreto notara el cañón de su rifle semiautomático SKS entre los arbustos del Club de Golf Internacional de Trump en West Palm Beach. Sin embargo, aún no está claro cómo Routh supo dónde se encontraba Trump en ese momento.

Después de que un agente lo viera y le disparara, este rápidamente soltó su arma y huyó del lugar, dejando atrás su arma de fuego, junto con dos mochilas y una cámara GoPro, según documentos judiciales.

Routh fue detenido unos 40 minutos después en la Interestatal 95 en el condado de Martin, Florida.

Según informes, una mujer lo vio a él y a su vehículo alejándose a toda velocidad, lo que puso en contacto con las autoridades. El testigo vio a Routh huyendo del lugar y finalmente subiéndose a un Nissan Xterra negro. Esta información llevó a las fuerzas del orden a emitir una alerta de “estar alerta”, y poco después, agentes de las Oficinas del Sheriff del Condado de Martin y del Condado de Palm Beach localizaron y arrestaron a Routh en la Interestatal 95.

Los documentos judiciales indican que agentes federales registraron su vehículo, el cual contenía múltiples pruebas, incluyendo un plan de escape escrito, teléfonos prepagos, identificaciones falsas y un documento que describía maneras de unirse a la guerra entre Rusia y Ucrania en nombre de Ucrania.

Los fiscales también alegaron que Routh “había planeado asesinar al presidente durante al menos seis meses” y que había recurrido a diversas vías para adquirir armas, incluyendo a un contacto en México identificado como “Ramiro”, a quien Routh contactó para contrabandear armas desde la frontera.

Además, Routh le dijo a Ramiro que planeaba estar en la Ciudad de México después del ataque, según las autoridades.

También se declaró inocente de los cargos estatales de terrorismo e intento de asesinato.

Routh tiene antecedentes de proferir amenazas violentas y ya ha enfrentado cargos penales. Fue arrestado en 2002 por huir de la policía y atrincherarse con una pistola ametralladora y un “arma de destrucción masiva”, que resultó ser una explosión. También fue detenido en 2010 después de que la policía descubriera más de 100 productos robados en el almacén de su propiedad. En todos los casos, recibió libertad condicional o una sentencia suspendida.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

