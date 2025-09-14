Rumanía condena las “acciones irresponsables” de Moscú tras la entrada de un dron ruso en su espacio aéreo

Aviones de combate militares F-16 de la Fuerza Aérea Rumana participan en la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN en el espacio aéreo lituano cerca de Šiauliai, el 23 de mayo de 2023. (Foto de Petras Malukas / AFP) (Foto de PETRAS MALUKAS/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Domingo, 14 de septiembre de 2025

Rumania condenó las “acciones irresponsables” de Moscú tras anunciar que un dron ruso invadió su espacio aéreo, lo que supone la segunda incursión de este tipo en un país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El sábado, aviones de combate rumanos monitoreaban la situación aérea en la frontera con Ucrania, tras los ataques aéreos rusos contra infraestructura ucraniana en el Danubio, según el Ministerio de Defensa de Rumanía.

Los aviones rumanos detectaron un dron en el espacio aéreo nacional, al que rastrearon hasta aproximadamente 20 kilómetros al suroeste de Chilia Veche, donde desapareció del radar, anunció el ministerio. “El dron no sobrevoló zonas pobladas ni representó un peligro inminente para la seguridad de la población”.

La ministra de Asuntos Exteriores de Rumanía, Oana-Silvia Toiu, añadió que el dron ruso abandonó el espacio aéreo rumano tras 50 minutos sin causar daños ni víctimas, y que “según informes preliminares, el dron regresó a Ucrania”.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó el incidente como “otra violación inaceptable de la soberanía de un Estado miembro de la UE”, tras el derribo de drones rusos ocurrido el miércoles sobre el espacio aéreo polaco.

El incidente en Polonia provocó la invocación del Artículo 4 del tratado de la OTAN, que insta a los Estados miembros a debatir formalmente posibles respuestas.

Mientras tanto, Moscú intentó restar importancia a los drones rusos en territorio polaco, explicando que se habían desviado de su ruta tras una interferencia de navegación.

“No había objetivos marcados en territorio polaco”, declaró el viernes Vasily Nebenzya, embajador de Rusia ante las Naciones Unidas.

Además, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, argumentó que Rusia envió intencionalmente los drones al espacio aéreo rumano y polaco.

“El ejército ruso sabe exactamente hacia dónde se dirigen sus drones y cuánto tiempo pueden operar en el aire”, escribió Zelenski el sábado. “Sus rutas siempre están calculadas. Esto no puede ser una coincidencia, un error ni la iniciativa de algunos comandantes de bajo rango”.

“Es una evidente expansión de la guerra por parte de Rusia, y así es exactamente como actúan”, continuó. “Primero pequeños pasos, y finalmente grandes pérdidas”.

Zelenski aprovechó el incidente para reiterar sus llamados a imponer sanciones contra Rusia, y añadió: “No esperen docenas de ‘Shaheds’ y misiles balísticos para tomar decisiones definitivas”.

Ucrania ha seguido atacando la infraestructura energética rusa, incluidas las refinerías de petróleo. Un ataque ucraniano contra la refinería rusa de petróleo Kirishi el domingo se consideró particularmente significativo, ya que es la única refinería importante en el noroeste de Rusia.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

