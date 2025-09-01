Rosie O’Donnell se disculpa tras afirmar falsamente que el tirador de la escuela de Minnesota era “republicano y partidario de MAGA”

Rosie O’Donnell, Melanie Griffith y Rita Wilson asisten a la celebración Mujeres en Hollywood 2024 de ELLE, presentada por Ralph Lauren, Harry Winston y TikTok, en el Hotel Four Seasons Los Ángeles en Beverly Hills el 19 de noviembre de 2024 en Los Ángeles, California. (Foto de Emma McIntyre/Getty Images para ELLE)

OAN Staff Abril Elfi

Lunes, 1 de septiembre de 2025

La comediante Rosie O’Donnell se disculpó públicamente tras afirmar que el autor del tiroteo en la escuela católica de Minnesota era “republicano, partidario del movimiento Hacer a América Grande otra vez (MAGA, por sus siglas en inglés)” y “supremacista blanco”.

El jueves, O’Donnell publicó un video en el que afirmaba que el autor del tiroteo en la escuela era partidario de MAGA, republicano y supremacista blanco.

“¿Qué sabes? Era un hombre blanco, republicano, partidario de MAGA. ¿Qué sabes? ¿Supremacistas blancos?”, había declarado inicialmente O’Donnell.

El domingo, O’Donnell emitió una disculpa después de que se descubriera que el manifiesto del tirador y los escritos sobre armas de fuego expresaban temas anticatólicos y antirreligiosos, junto con mensajes antisemitas violentos, incluido un mensaje que decía “Maten a Trump”.

“Sabía que muchos de ustedes estaban muy molestos por el video que hice antes de irme unos días”, dijo en un nuevo video, añadiendo que no tuvo tiempo de leer los comentarios hasta el domingo. “Tienen razón. No hice la debida diligencia antes de hacer esa declaración emotiva y dije cosas incorrectas sobre el tirador”.

“Asumí que, como la mayoría de los tiradores, seguían un modus operandi estándar y tenían sentimientos típicos de… Ya saben, gente de armas que apoya a la NRA”, continuó O’Donnell. “En fin, la verdad es que metí la pata, y cuando uno mete la pata, lo confiesa. Lo siento. Este es mi video de disculpa, y espero que sea suficiente”.

Su disculpa generó críticas en línea, y un usuario la calificó como “la disculpa más sincera de la historia”.

“No se arrepiente, sigue diciendo exactamente lo que dijo”, dijo otro usuario.

“Es bueno que te hayas disculpado, pero esto es lo que mantiene a este país tan dividido”, escribió una persona. “Se difunden tantas falsedades de ambos lados. La gente necesita verificar cada cosa política que ve, porque la mayoría es mentira”.

En los comentarios, O’Donnell respondió a una crítica: “Me equivoqué y me disculpo. ¿Qué más quieres?”.

Dos niños, de ocho y diez años, murieron por disparos durante la misa de las 8:15 a. m. del miércoles pasado. El tirador se suicidó tras abrir fuego contra la escuela, que abarca desde preescolar hasta octavo grado. Otras diecinueve personas resultaron heridas durante el incidente.

El pistolero ahora fallecido ha sido identificado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) como Robert Westman, de 23 años.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

