Reino Unido, Canadá y Australia reconocen formalmente a Palestina como Estado

Banderas palestinas, en la procesión de la manifestación intersindical, en París, Francia, el 18 de septiembre de 2025. Drapeaux palestiniens, dans le cortege de la manifestation intersyndicale, en París, Francia, el 18 de septiembre de 2025. (Foto de Augustin Pasquini/Hans Lucas vía AFP) (Foto de AUGUSTIN PASQUINI/Hans Lucas/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Sophia Flores

Domingo, 21 de septiembre de 2025

El Reino Unido, Canadá y Australia anunciaron oficialmente su reconocimiento formal del Estado de Palestina.

El domingo, el primer ministro británico, Keir Starmer, publicó un video en el que afirmaba que la decisión de reconocer un Estado palestino busca “reavivar la esperanza de paz para palestinos e israelíes”.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, publicó un gráfico en X en el que afirma que Canadá ofrece su “colaboración para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel”.

En una declaración conjunta, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, quien también se desempeña como líder del Gobierno en el Senado, afirmaron su reconocimiento de Palestina como Estado, pero enfatizaron que Hamás “no debe tener ningún papel en Palestina”.

“El reconocimiento de Palestina por parte de Australia hoy, junto con Canadá y el Reino Unido, forma parte de un esfuerzo internacional coordinado para generar un nuevo impulso hacia una solución de dos Estados, comenzando con un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes tomados en las atrocidades del 7 de octubre de 2023”, se lee en la declaración.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emitió una declaración en video condenando la medida y prometiendo que “no habrá un Estado palestino”.

“Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen un Estado palestino tras la horrible masacre del 7 de octubre: están ofreciendo una enorme recompensa al terrorismo”, declaró Netanyahu en un comunicado en video.

“Eso no sucederá”, continuó. “No se establecerá un Estado palestino al oeste del Jordán”.

Hasta septiembre, más de 145 países habían reconocido a Palestina como Estado. Netanyahu afirmó que estos países “están recompensando al terrorismo con una enorme recompensa”.

Concluyó su mensaje diciendo que dará a conocer su reacción completa sobre el reciente reconocimiento a su regreso de Estados Unidos.

“La respuesta al reciente intento de imponernos un Estado terrorista en el corazón de nuestra tierra se dará a mi regreso de Estados Unidos”, dijo Netanyahu. “Esperen”.

Tiene previsto reunirse con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el 29 de septiembre.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

